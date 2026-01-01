  • 13 января 202613.01.2026вторник
Более 900 млн штук молоди ценных сиговых рыб выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна за пять лет

Экономика, 10:51 13 января 2026

тюмеснкий филиал ВНИРО | Фото: тюмеснкий филиал ВНИРО

Более 900 млн штук молоди ценных сиговых видов рыб выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна за пять лет. Объемы увеличиваются с каждым годом, сообщает тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сообщает институт.

Способствовать этому в дальнейшем будет комплексная программа по восстановлению сиговых рыб в Обь-Иртышском бассейне. Она стартовала в 2025 году и была разработана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Если до 2020 года выпускали от пяти до десяти миллионов единиц молоди в год, то после эта цифра увеличилась в разы", - подчеркнула заместитель руководителя тюменского филиала ВНИРО, кандидат биологических наук Яна Капустина.

По ее словам, запас ценных сиговых видов рыб в Объ-Иртышском бассейне составляет всего 30 % от общего объема рыбных ресурсов. Главная задача ихтиологов увеличить его. Это и является главной целью комплексной программы.

"Программа начала работать с 2025 года. Тюменский филиал ВНИРО организовал две новые экспедиции. В ходе первой ученые с мая по июнь учитывали скат личинок молоди сиговых рыб с нерестилищ в бассейне реки Северная Сосьва. Вторая экспедиция – в дельту реки Оби. Она была первой такой за более чем 20 лет. Дельта – уникальный водный объект, который является естественным рыбопитомником для сиговых", – уточнила Яна Капустина.

Более трех недель тюменские ихтиологи работали на месте нагула молоди и нерестовых сиговых. Им удалось определить ихтиомассу, которая заходит в дельту для нагула. Из позитивных наблюдений – молодь нельмы, муксуна и чира присутствует, из негативных – ее недостаточно. Увеличить ее помогаю биотехнологии искусственного воспроизводства.

Это вторая часть работ по комплексной программе. Их проводят на научно-производственных участках тюменского филиал ВНИРО. Среди применяемых технологий – экологический – прижизненный метод сбора икры, когда сиговые нерестится самостоятельно. Это позволяет повторно использовать производителей и повышает использование маточного стада.

Оксана Корнеенкова

# рыбоводство , Тюменский филиал ВНИРО

﻿
