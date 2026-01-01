Адаптация новых сотрудников помогает снизить текучесть кадров, считают эксперты

При выходе на новую работу сотрудникам, независимо от возраста, чаще всего не хватает наставника и программ адаптации. При этом продуманная адаптация новых сотрудников пока есть только в 48 % компаний, а еще 21 % находятся на стадии его разработки, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Опрос показал, что в большинстве случаев адаптацию проходят те работники, которых только что взяли в штат (78 %). Однако некоторые работодатели расширяют число участников таких программ: в 35 % компаний предусмотрен онбординг для стажеров (системный процесс знакомства и адаптации нового сотрудника в компании), в 21 % — для сотрудников, которые переходят из одного отдела в другой, в 15 % — для тех, кто длительно отсутствовал (декрет, обучение, длительный больничный и др.). 14 % работодателей подключают программы адаптации при повышении сотрудника в должности.

"Опыт компаний, в которых уже реализуются программы онбординга, показывает, что новые сотрудники совершают меньше грубых ошибок в работе (это отметили 55 % респондентов), снижается текучесть кадров (47 %), улучшается атмосфера в коллективе и в целом становится меньше хаоса (по 45 %), а также повышается эффективность бизнес-процессов (41%). Выстроить системное взаимодействие с новичками помогают HRtech-решения и автоматизация онбординга: можно хранить всю необходимую информацию в одном пространстве, оперативно вносить изменения, создавать персонализированные программы развития, отслеживать прогресс и получать всю аналитику по онбордингу буквально в один клик", — отмечает HRD Skillaz Ксения Степанова.

В качестве инструментов адаптации 40 % опрошенных работодателей используют корпоративный портал или приложение с материалами для знакомства с компанией и рабочими задачами. У 37 % компаний подготовлены презентации и видео для новых сотрудников, у 33 % разработан "гайд новичка". Также среди инструментов распространены обучающие видео по специфике работы нового сотрудника, описание командных ритуалов и сленга, справочники с информацией о внутреннем распорядке.