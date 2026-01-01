Тюменцам покажут современный Речной порт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация проекта "Современный Речной порт" начнется в информационном центре "Речной порт" (ул. Госпаровская, 6) 17 января в 11 часов. Спикер Ангелина Мухина расскажет историю создания проекта, сообщают организаторы.

Она также поведает, почему дворы и кварталы именно такие и как они создают комфортную, проницаемую и городскую среду. Поделится значением арт-объектов и исторического квартала.

"Комфортный квартал с зелёными дворами, тёплыми фасадными оттенками и расширенным цоколем, замкнутый квартал с нестандартным контуром, реагирующий на поворот дороги, линейный квартал, ступенями спускающийся к реке, террасированный параллельный блок, похожий на крейсер, раскрывающий максимальный вид на реку. Этот проект — не просто архитектура, а живой диалог между природой, историей и современным городом", - уверены разработчики проекта.

Вход свободный. Регистрация обязательна.

Возрастное ограничение: 16+.