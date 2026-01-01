  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцам покажут современный Речной порт

Общество, 09:45 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация проекта "Современный Речной порт" начнется в информационном центре "Речной порт" (ул. Госпаровская, 6) 17 января в 11 часов. Спикер Ангелина Мухина расскажет историю создания проекта, сообщают организаторы.

Она также поведает, почему дворы и кварталы именно такие и как они создают комфортную, проницаемую и городскую среду. Поделится значением арт-объектов и исторического квартала.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Комфортный квартал с зелёными дворами, тёплыми фасадными оттенками и расширенным цоколем, замкнутый квартал с нестандартным контуром, реагирующий на поворот дороги, линейный квартал, ступенями спускающийся к реке, террасированный параллельный блок, похожий на крейсер, раскрывающий максимальный вид на реку. Этот проект — не просто архитектура, а живой диалог между природой, историей и современным городом", - уверены разработчики проекта.

Вход свободный. Регистрация обязательна.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Брусника , речной порт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:35 16.01.2026Тюменские семьи получили 179 тыс. сертификатов с момента запуска программы маткапитала
10:51 16.01.2026До минус 12 градусов потеплеет в выходные в Тюменской области
09:45 16.01.2026Тюменцам покажут современный Речной порт
09:01 16.01.2026В Ялуторовске проведут краеведческие уроки "Блокадный хлеб"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора