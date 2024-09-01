Снятый в Тюменской области экопросветительский фильм представили в инфопарке

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пресс-показ документального фильма "В экономике замкнутого цикла" состоялся в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 19 сентября. Медиапродукт призван показать, как жители, компании Тюменской области и органы власти совместно вместе создают лучшее будущее.

Руководитель и программный продюсер проекта "Медианаставник", режиссёр, исполнительный продюсер ленты Иван Карачев рассказал, что фильм создан при участии экоактивистов региона. Это люди, которые реализуют социально значимые проекты в сфере экологии. Кроме того, в качестве героев выступили представители коммерческих организаций – "СИБУР", экодомов региона, сети магазинов "Жизньмарт", компании Fizzberry.

“В рамках фильма рассказываем о большом количестве экологических практик, которые есть в нашем регионе. Презентуем лидеров молодежных сообществ и их деятельность. Они помогают местным жителям вырабатывать полезные экологические привычки, компании же продвигают экологические технологии. Второй блок фильма как раз касается рассказа о том, как в регионе выстроена экономика замкнутого цикла. Зритель узнает, как происходит прием и переработка пластика для вторичного применения на рынке”, – поделился Иван Карачев.

28-минутный фильм создан в рамках проекта "Медианаставник" при поддержке "Росмолодежь.Гранты" и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. По итогам грантового конкурса на реализацию проекта выделили один миллион рублей.

Производство фильма заняло полтора-два месяца. Иван Карачев подчеркнул, что каждый продукт в рамках “Медианаставника” создается в соответствии с механизмом создания и продвижения социально значимых видеопродуктов. Работа включает в себя ряд этапов. В разработке концепции участвовали лидеры молодежных сообществ, которые имеют отношение к сфере медиа и экологии. С первой версией группа вошла в партнерство с компанией "СИБУР", представители которой помогли усовершенствовать ее концепцию.

Материал снимали в Тюмени и Тобольске.

В последующем киноленту опубликуют в группе проекта "Медианаставник" во ВКонтакте и на сайте медианаставник.рф.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова