Старый книжный магазин в Тобольске станет "Домом сибирских историй"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Новое культурное пространство "Дом сибирских историй" появится в здании старого книжного магазина на ул. Мира в Тобольске.

“Бывший и будущий книжный магазин превратится в "Дом сибирских историй" – универсальную культурную институцию, которая будет рассказывать всему миру сибирские истории из Тобольска. Так это сегодня складывается в моей голове”, – сказал директор тобольского фестиваля сибирских историй и зимнего фестиваля идей "Менделеевские дни" в Тобольске, основатель издательства "Менделеев из Тобольска", сопродюсер фестиваля "Мы и Менделеевск" Андрей Гельмиза.

Отметим, уже несколько лет здание старого книжного магазина на ул. Мира, 4а является штабом фестиваля “Книги в городе. Тобольск”. Это небольшая одноэтажная кирпичная постройка начала XX века. В скромной архитектуре привлекает внимание оформление уличного фасада с помощью повышенного плоского ризалита, завершенного полукруглым фронтоном. Специализированный книжный магазин открылся здесь примерно в 60-е годы. Его хорошо помнят многие тоболяки.

Проект по созданию "Дома сибирских историй" долгосрочный, говорить о конкретных датах пока рано. Сейчас проходят инженерные и исторические исследования памятника.

Андрей Гельмиза подчеркивает, что, поскольку здание является объектом культурного наследия, существует ряд ограничений. Постройку нужно сохранить, но сделать абсолютно современной институций, сказал директор тобольского фестиваля сибирских историй.

Предполагается, что внутри дом станет многофункциональным. По задумке в зале могут продавать книги, выставлять картины, проводить форумы. По театральной технологии это помещение будет "переодеваться" и нести несколько функций, меняя их по времени. Еще одно помещение хотят превратить в постоянно действующий книжный магазин. По словам Андрея Гельмизы, в нем представят коллекцию книг, нужных каждому, в частности, много изданий о Тобольске и Сибири. Дом поможет сориентироваться в бесконечном мире знаний, культуры.

На открытой площадке за зданием хотят создать "висячие сады". Многоярусный сад может стать читальней, местом, где можно отдохнуть, провести мероприятие. Также он станет смотровой точкой, с которой открывается прекрасный вид на часть Нижнего посада и кремль.

Фестиваль "Книги в городе" изначально, четыре года назад, проходил в красной водонапорной башне у тобольского Кремля. Однажды Андрей Гельмиза прогуливался по улице Мира и заметил старое здание, узнал, что здесь раньше был книжный магазин. В итоге это здание выбрали как штаб для фестиваля, точку, где будет собираться "вся его энергия".

"Мы почувствовали, что энергии так много, что ее периодически собирает ветром, разносит. Нам захотелось, чтобы была такая точка, которая будет ее собирать и постоянно поддерживать. Этим местом может стать книжный магазин на улице Мира. Мы делаем фестиваль про все, что с нами происходит, про будущее, которое мы строим, но он книжный. Тот культурный центр, который мы будем создавать, тоже будет про будущее. Он тоже оказался книжным. Это прекрасно", – заключил директор фестиваля.

Напомним, с 13 по 15 сентября на ул. Мира в Тобольске проходят фестиваль “Книги в городе” и фестиваль сибирских историй. Для местных жителей и гостей города подготовлена обширная программа с презентациями, экскурсиями, мастер-классами.

Фестиваль сибирских историй организован в рамках федеральной программы "Книги в городе" при поддержке компании СИБУР и администрации Тобольска. В двух его шатрах открытых лекций, паблик-токов и дискуссий. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова