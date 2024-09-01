Презентация изданий и музыкальные полимеры ждут тоболяков на фестивале "Книги в городе"

| Фото: предоставлено пресс-службой Фестиваля сибирских историй | Фото: предоставлено пресс-службой Фестиваля сибирских историй

Четвертый фестиваль "Книги в городе. Тобольск" и второй фестиваль сибирских историй пройдут на ул. Мира в Тобольске с 13 по 15 сентября. Посетителей ждут презентации изданий, мастер-классы, фестиваль музыкальных полимеров.

Место выбрано не случайно — здесь расположено здание бывшего книжного магазина, который в начале двухтысячных превратился в руины. Сейчас оно переживает второе рождение. Команда фестиваля сделала здание своим штабом и при поддержке СИБУРа приступила к разработке проекта его восстановления.

В программе мероприятий будут пересекаться изобразительное искусство, фотография, урбанистика, архитектура, музейное книгоиздание. По словам организаторов, на фестивале "Книги в городе. Тобольск" будут представлены более 100 издательств. Покажут коллекцию визуальной литературы для детей. Особенным в 2024 году станет собрание познавательной литературы для юных читателей, "сокуратором" которой был Дмитрий Менделеев. Его широкий круг интересов, любопытство и энергия к познанию мира вдохновили кураторов на создание коллекций книг и событий в программе.

Резиденты магазина-фестиваля детских издательств "А+A", "Альпина.Дети", "Белая ворона", "Карьера Пресс", "КомпасГид", "Редкая птица", "Самокат" подготовят специальную программу из 60 мастер-классов. Юных гостей фестиваля ждут встречи с известными детскими авторами Катериной Гайдай, Ниной Дашевской, Юрием Нечипоренко.

Автор книг и художник Катя Гущина снова приедет в Тобольск, чтобы продолжить с детьми свой проект о Дмитрии Менделееве. На майском фестивале, посвященном Дню химика, под ее руководством ребята изучали "Митин Тобольск", собрали, нарисовали и поместили на карту города истории из жизни гимназиста Менделеева. В этот раз карта расширится. Художник и дети сделают рядом с магазинами, расположенными на улице, где ходил маленький Дмитрий Менделеев, выставку. "Порталы" свяжут город детства и музеи, посвященные ученому.

| Фото: предоставлено пресс-службой Фестиваля сибирских историй | Фото: предоставлено пресс-службой Фестиваля сибирских историй

На полках магазина-фестиваля будет не только детская литература. Культовое в среде кураторов, арт-критиков, художников и урбанистов издательство Ad Marginem отмечает 30-летие, по этому случаю оно привезет в Тобольск широкий ассортимент книг. 14 сентября фестиваль сибирских историй и Ad Marginem проведут телемост с Московским домом творчества писателей "Переделкино", где также соберутся гости юбилея.

На фестивале пройдет презентация книги "Части стен 3" фотографа, графического дизайнера и издателя Алексея Партолы. С 2018 года он исследует уличное искусство России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Масштабный труд — попытка зафиксировать работы наиболее заметных граффити- и стрит-арт-художников, понять специфику этого искусства в разных точках страны.

Книги, созданные для Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. C. Пушкина и Музеев Московского Кремля, презентует известный фотограф Михаил Розанов. А общественный деятель, фотохудожник, издатель и коллекционер Аркадий Елфимов представит историко-культурологический литературно-художественный альманах "Тюмень – столица деревень" из серии "Тобольск и вся Сибирь", изданный фондом "Возрождение Тобольска".

Продолжит мероприятие фестиваль музыкальных полимеров. На время улица Мира превратится в оркестр, где инструментом станет сам город, а музыкантом — каждый гость. Здесь установят четыре интерактивные музыкальные инсталляции, которые представит художник, композитор-барабанщик, руководитель Лаборатории музыкальных полимеров Виктор Глазунов.

Подробности о событии можно узнать в сообществе во ВКонтакте. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова