Тюменская школа креативных индустрий "Мастера-2024" запускает новый сезон

| Фото: vk.com/tarki_school | Фото: vk.com/tarki_school

Школа креативных индустрий "Мастера-2024" запускает новый сезон с 18 сентября. 160 подростков от 14 до 18 лет получат бесплатную возможность пообщаться с экспертами из разных отраслей, попробовать себя на производстве, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Профессионалы своего дела расскажут о том, как организовать бизнес, сделать его прибыльным, научат создавать тот или иной продукт.

Школьникам доступны следующие направления креативных индустрий: гастрономия; мода, в том числе дизайн одежды; информационные технологии; архитектура и урбанистика; декоративно-прикладное творчество; медиа; маркетинг.

Подростки могут выбрать сразу два направления, а потом углубиться в одно. По итогам школы "Мастера-2024" 20 подростков устроят на работу к креативным предпринимателям Тюмени на 14 дней. Зарплата гарантирована.

Подать заявку можно до 18 сентября по ссылке.

ТАРКИ реализует проект совместно с департаментом труда и занятости населения Тюменской области до 29 ноября.