Тюменская школа креативных индустрий "Мастера-2024" запускает новый сезон
Школа креативных индустрий "Мастера-2024" запускает новый сезон с 18 сентября. 160 подростков от 14 до 18 лет получат бесплатную возможность пообщаться с экспертами из разных отраслей, попробовать себя на производстве, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.
Профессионалы своего дела расскажут о том, как организовать бизнес, сделать его прибыльным, научат создавать тот или иной продукт.
Школьникам доступны следующие направления креативных индустрий: гастрономия; мода, в том числе дизайн одежды; информационные технологии; архитектура и урбанистика; декоративно-прикладное творчество; медиа; маркетинг.
Подростки могут выбрать сразу два направления, а потом углубиться в одно. По итогам школы "Мастера-2024" 20 подростков устроят на работу к креативным предпринимателям Тюмени на 14 дней. Зарплата гарантирована.
Подать заявку можно до 18 сентября по ссылке.
ТАРКИ реализует проект совместно с департаментом труда и занятости населения Тюменской области до 29 ноября.