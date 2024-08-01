Работы участников керамического симпозиума представят в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Работы участников Всероссийского керамического симпозиума "Сибирь АРТ", который завершился в Тюмени 26 августа, представят в пространстве "Цех" при Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 6 сентября. По предварительной информации, выставка откроется в 17 часов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала художник-керамист, руководитель АНО "Керамический коворкинг "Руками" Ольга Неживенко.

Мастера, прибывшие в Тюмень из разных городов, создавали работы с 17 по 20 августа на базе отдыха "Ермак". Сюда приезжали, в том числе ребята из художественных школ и студенты творческих вузов города, они задавали вопросы и тоже могли поработать с материалами. Прошел гончарный мастер-класс от члена союза художников России Александры Створы.

Затем изделия увезли на базу в с. Леваши, где керамисты из Вологды Владимир Холщагин и Андрей Копышев специально к симпозиуму построили печь для зольных обжигов.

"Обжиг проходил полтора суток. Мы набирали температуру. Процесс правильной топки — сложный. Было очень волнительно. Утром 26 августа выгрузили печку, порадовались красивому результату. Изделия ждут выставок. Сначала она откроется в пространстве "Цех", затем — в драмтеатре в Тюмени. Увидят изделия и жители Ишима и Кургана", — поделилась Ольга Неживенко.

В итоге получилось более 40 изделий. Не все вошло в печь с первого раза. Организаторы симпозиума планируют сделать еще один обжиг. Также в рамках проекта состоялись лектории в мультицентре "Контора пароходства", Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Еще один мастер-класс от Александры Створы прошел в пространстве "Цех".

Прочитать, как проходил симпозиум, можно в сообществе "Руками" Керамический коворкинг" во ВКонтакте.

Отметим, проект керамического симпозиума реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Инна Пахомова