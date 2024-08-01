Креативным предпринимателям Тюменской области помогут освоить зарубежные рынки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Креативным предпринимателям Тюменской области готовы оказывать всестороннюю поддержку по выходу на зарубежные рынки, маркетплейсы. Встреча представителей индустрии и инвесткоманды региона прошла в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 16 августа.

"Мы максимально плотно работаем с инвесткомандой Тюменской области, приняли решение, что все информационные мероприятия, когда мы рассказываем о продуктах, будем делать совместно. Их продукты для креаторов актуальны", - отметил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

У ТАРКИ есть практика проведения грантовых конкурсов. Вскоре назовут победителей второй волны "Новой нефти". Оперативно узнают о мерах господдержки в первую очередь те, кто входит в Креативный кластер. На сегодня это 28 предпринимателей. Впереди форум КПД на котором данную тему не оставят без внимания.

Руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Анджей Стасяк презентовал предпринимателям комплекс услуг, который предоставляет центр "Мой бизнес". Привел конкретные примеры социальных и молодых предпринимателей, которые воспользовались мерами поддержки, получили новый импульс развития своего дела. Рассказал о грантовых конкурсах, сроках их проведения.

На рынке сформировался запрос на экспорт креативных индустрий. Это связано с принятым Федеральным законом № 330 "О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации". Помощь в решении этого вопроса готовы оказать сотрудники регионального центра поддержки экспорта.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"У нас есть услуга по выходу на маркетплейсы: предприниматель оплачивает всего 20 процентов, мы - остальные 80 процентов. В данный момент мы занимаемся поиском экспортеров, которые готовы выйти на платформу OZON. Плотно прорабатываем этот вопрос, прошли рабочие встречи с предпринимателями сферы креативных индустрий. Мы делаем все "под ключ", наш подрядчик заводит карточки, составляет первые продажи, сопровождает, дает полную базу. Это возможность освоить новые рынки, увеличить прибыль", - уверен Анджей Стасяк.

Участники сессии смогли напрямую задать вопросы Алексею Краеву и Анджею Стасяку. Подобная практика продолжится. В завершении креативные предприниматели еще раз прошлись по инфопарку, убедились в том, что они живут в регионе, где все делается для развития, процветания, гармоничной жизни каждого человека.

"Я хочу пожелать Тюменской области цвести, как клумба Тюменского ковра, которую мы сегодня открыли. Перспектив, цветения и красоты!" - пожелал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Анжела Лебедева