В селе Исетского округа ввели карантин по бешенству животных

Общество, 17:49 15 января 2026

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных объявлен на части территории с. Красново Исетского муниципального округа. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

С 14 января здесь запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя отлавливать и вывозить животных, в том числе в зоопарки, сообщает инфоцентр областного правительства.

Напомним, ранее карантин был объявлен на части с. Казанкое Казанского округа.

# карантин по бешенству

