Пять новых спектаклей поставят театры Тюменской области при поддержке гранта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2024 году. Театры региона поставят пять новых спектаклей, сообщает информационный центр правительства области.

В номинации "Постановка спектакля по произведениям современной драматургии" победителем стал молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко". Команда представит спектакль "Жених для лучшей подруги". Размер гранта - 600 тыс. рублей.

500 тыс. рублей выделили на реализацию кукольного музыкального спектакля "Золушка". Победу с этим проектом в номинации "Постановка спектакля по произведениям русской или зарубежной классики" одержало Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг".

В номинации "Постановка спектакля для детской аудитории" победила театральная мастерская "Будильник" с детским иммерсивным спектаклем "Лесные мыши строят дом". Команда проекта получит 300 тыс. рублей.

Театр "Мимикрия" сможет поставить спектакль-мозаику "Нити памяти". Идея одержала победу в номинации "Постановка спектакля для семейного просмотра". Театру "Мимикрия" так же выделят 300 тыс. рублей.

Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг" также отметили в номинации "Постановка спектакля в любительском театре". На реализацию музыкального спектакля "То обыкновенное чудо" выделят грант в размере 300 тыс. рублей.

Конкурс проходил в информационной системе "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области".