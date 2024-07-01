Для керамического симпозиума "Сибирь АРТ" в Тюмени строят дровяную печь

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Печь для зольных обжигов строят для керамического симпозиума "Сибирь АРТ" в Тюмени, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художник-керамист, руководитель АНО "Керамический коворкинг "Руками" Ольга Неживенко.

Объект возводят мастера по строительству печей, керамисты из Вологды Владимир Холщагин и Андрей Копышев. Работы близятся к завершению.

"Её собирают на территории производственной базы в селе Леваши Тюменского района - на земле, которую предоставили нам наши партнеры в безвозмездное пользование. Дровяной обжиг дает неповторимые эффекты", — рассказала Ольга Неживенко.

Напомним, керамический симпозиум пройдет на базе отдыха "Ермак" с 16 по 26 августа. Смысл проекта — в создании региональной площадки для творчества художников. В город приедут 10 известных керамистов со всей страны. 19 августа горожане смогут приехать на базу "Ермак" к 13 часам, чтобы посмотреть, как работают мастера.

После симпозиума в городе останутся произведения искусства, которые украсят пространство областной столицы. Симпозиум "Сибирь АРТ" не закончится обжигами, за ними последуют лекции и выставки в Тюмени, Ишиме, Кургане. В некоторых городах пройдут выступления именитых мастеров.

Ожидается, что выставки посетят восемь тысяч человек, на лекториях побывают 200 участников.

Проект "Всероссийский керамический симпозиум "Сибирь АРТ" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Инна Пахомова