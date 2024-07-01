В Тобольске запустили новый туристический проект — фотоэкскурсии

автор — Кристина Логинова | из сообщества "Фото-экскурсии в Тобольске" во ВКонтакте автор — Кристина Логинова | из сообщества "Фото-экскурсии в Тобольске" во ВКонтакте

Новый туристический проект — фотоэкскурсии — появился в Тобольске. Это не только рассказ экскурсовода о достопримечательностях, погружение в историю, но и фотосессии, после которых остаются профессиональные фотографии.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" экскурсовод Марина Осипова, идея пришла спонтанно. Однажды она пришла на творческую фотосессию к Кристине Логиновой. Та поделилась с ней тем, что было бы интересно попробовать новый формат работы, который заключается в фотографировании туристов, но с экскурсоводом. Так две творческие девушки встретили друг друга. Они начали тщательно продумывать, как все будет.

В итоге тоболячки разработали два маршрута: обзорную фотоэкскурсию по территории Тобольского кремля "Классический Тобольск" и "Легенды и мифы Тобольска". Если они будут пользоваться спросом, то, возможно, запустят еще и третий маршрут.

автор — Кристина Логинова | из сообщества "Фото-экскурсии в Тобольске" во ВКонтакте автор — Кристина Логинова | из сообщества "Фото-экскурсии в Тобольске" во ВКонтакте

"Экскурсия "Классический Тобольск" предназначена для каждого, но, наверное, она будет интересна взрослым людям. Она наполнена историческими фактами. Второй маршрут - полностью авторский. Большую часть составляла я, так как я экскурсовод. Ходила в библиотеку, брала там книги. В этот маршрут вошла информация, которую не найти в интернете и, возможно, даже у других экскурсоводов. С коллегой мы проходили свои маршруты. Именно второй маршрут много раз переделывали. Он будет очень интересен подросткам. Акцент сделан на тайны, загадки и секреты нашего города", — рассказала Марина Осипова.

Экскурсию "Легенды и мифы Тобольска" впервые провели 10 июля. Недавно также презентовали и другой маршрут. Участниками экскурсий стали 20 человек. Авторы проекта получили положительные отклики. Жителям города тоже очень понравилось, кто-то посмотрел на Тобольск с другой стороны. Людям понравилась концепция, что есть возможность не просто узнать больше о городе, но и получить душевные, красивые фотографии. Сейчас тоболячки активно разивают группу проекта во ВКонтакте.

автор — Кристина Логинова | из сообщества "Фото-экскурсии в Тобольске" во ВКонтакте автор — Кристина Логинова | из сообщества "Фото-экскурсии в Тобольске" во ВКонтакте

На каждый маршрут есть два тарифа. Индивидуальный предполагает проведение познавательной прогулки для группы от двух до пяти человек. Там уже больше времени отводят фотографии, при этом информация от экскурсовода не меняется. Групповой тариф рассчитан на организованные группы от 10 до 20 человек.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова