Тюменские семьи получили 179 тыс. сертификатов с момента запуска программы маткапитала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи Тюменской области получили 179 тыс. сертификатов с момента запуска программы материнского капитала.

Материнский капитал - ключевая мера поддержки национального проекта "Семья". С 1 февраля 2025 года размер маткапитала при рождении первого ребенка составляет 690,2 тыс. рублей, сообщает служба по коммуникационному сопровождению направления "Благополучие населения" АНО "Национальные приоритеты", подводя итоги 2025 года.

"Когда в семье рождается второй малыш, предусмотрена доплата – 221,8 тыс. руб. Если ранее права на маткапитал не возникало, его размер при рождении второго ребенка составляет 912,1 тыс. рублей. Сертификат автоматически поступает в личный кабинет на "Госуслугах". С 1 февраля отделение СФР по Тюменской области проиндексировало материнский капитал на 9,5%", - отмечено в сообщении.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет 690 266,95 рублей — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее право на материнский капитал у этих семей не возникало. 690 266,95 рублей — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. 912 162,09 рублей — для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

За время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Тюменской области было выдано более 179 тыс. сертификатов на материнский капитал, 8 тыс. 999 из которых — в 2024 году. Среди жителей Тюменской области самыми популярными способами распоряжений средствами материнского капитала остаются улучшение жилищных условий и обучение детей.

В целом по стране с начала 2025 года выдано 580 тыс. сертификатов на материнский капитал. Более 1,5 млн семей распорядились им.

Национальный проект "Семья" стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина и стал правопреемником национального проекта "Демография". Основная цель инициативы – поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Также проект направлен на развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.