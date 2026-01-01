В Тюменской области построили 11 км 934 метра линий наружного освещения

11 км 934 метра линий наружного освещения построено в Тюменской области за 2025 год. В программу попали объекты, которые строились по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В частности, освещение протяженностью 4,289 км появилось на дороге Тобольск - Байгора - Курья от Тобольска до п. Прииртышский, сообщает Главное управление строительства региона.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора проведена работа по освещению разворотной площадки в районе с. Беркут Ялуторовского округа, протяженность составила 135 метров.

В рамках реконструкции автомобильной дороги Тобольск - Байгора - Курья линии освещения появились в д. Кабякская и Ярково.

Фонари установлены у остановочного пункта "Подушкино" дороги Тюмень - Каменка - гр. Свердловской области.

"В программу устройства наружного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значений в Тюменской области попадают первоочередные объекты. Их определяют по показателям аварийности, интенсивности движения, численности населения и наличия проектной документации", - отметили в региональном управлении автомобильных дорог.

Также подрядчик провел освещение в с. Бегитино Вагайского округа на автодороге Подъезд к п. Первомайский. На остановочной площадке в районе с. Горнослинкино смонтирована автономная система освещения. В Юргинском округе наружное освещение есть на участке от д. Заворуево до д. Заозерная.

В Ишимском округе смонтировано 1,1 км электросетей для освещения п. Плодопитомник.

В с. Казанское Вагайского округа запущено освещение на 360 метрах. Стали светлее и 10 остановочных павильонов в Тюменском и Нижнетавдинском округах.