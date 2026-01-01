  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области построили 11 км 934 метра линий наружного освещения

Экономика, 11:13 16 января 2026

ГУС Тюменской области

Далее в сюжете Тюменские семьи получили 179 тыс. сертификатов с момента запуска программы маткапитала

11 км 934 метра линий наружного освещения построено в Тюменской области за 2025 год. В программу попали объекты, которые строились по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В частности, освещение протяженностью 4,289 км появилось на дороге Тобольск - Байгора - Курья от Тобольска до п. Прииртышский, сообщает Главное управление строительства региона.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора проведена работа по освещению разворотной площадки в районе с. Беркут Ялуторовского округа, протяженность составила 135 метров.

В рамках реконструкции автомобильной дороги Тобольск - Байгора - Курья линии освещения появились в д. Кабякская и Ярково.

Фонари установлены у остановочного пункта "Подушкино" дороги Тюмень - Каменка - гр. Свердловской области.

"В программу устройства наружного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значений в Тюменской области попадают первоочередные объекты. Их определяют по показателям аварийности, интенсивности движения, численности населения и наличия проектной документации", - отметили в региональном управлении автомобильных дорог.

Также подрядчик провел освещение в с. Бегитино Вагайского округа на автодороге Подъезд к п. Первомайский. На остановочной площадке в районе с. Горнослинкино смонтирована автономная система освещения. В Юргинском округе наружное освещение есть на участке от д. Заворуево до д. Заозерная.

В Ишимском округе смонтировано 1,1 км электросетей для освещения п. Плодопитомник.

В с. Казанское Вагайского округа запущено освещение на 360 метрах. Стали светлее и 10 остановочных павильонов в Тюменском и Нижнетавдинском округах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , освещение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:46 16.01.2026С начала года в службу занятости Тюменской области обратились 417 человек
11:24 16.01.2026На домах в Тюменской области отремонтировали 125 крыш за год
11:13 16.01.2026В Тюменской области построили 11 км 934 метра линий наружного освещения
10:40 16.01.2026В Тюменской области при поддержке нацпроекта создают ИТ-платформы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора