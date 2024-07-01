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Полотно с тюменским алфавитом украсит сквер на улице Республики

Общество, 11:32 19 июля 2024

из Telegram-канала администрации Тюмени | Фото: из Telegram-канала администрации Тюмени

Полотно с тюменским алфавитом, которое создадут горожане вместе с художницей из Санкт-Петербурга Настей Иваненковой в рамках паблик-арт фестиваля "Морфология улиц", украсит сквер у дома № 21 на ул. Республики.

В лабораторию вышивки записались 27 человек. 18 июля в "Конторе пароходства" состоялась ознакомительная лекция. На ней участники узнали, что представляет собой современная вышивка, как можно вышивать, какие элементы можно использовать. Они обсудили, что будут делать на лаборатории, начали разбирать буквы тюменского алфавита.

"Это коллективное полотно размером два с половиной метра на один метр семьдесят пять, на котором мы все вместе будем вышивать. Каждый человек выберет для себя по букве, с которой начинается его личная история, связанная с Тюменью. Буквы будут вектором, по которому мы будем идти. Мы не будем вышивать сами буквы, а будем, например, создавать что-то на букву "А", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Настя Иваненкова.

Вышивкой художница занимается три года. Она называет её молитвой руками, то, что ты не можешь сказать, но можешь прочувствовать, прожить, рассказав таким образом свою историю.

После лекции участники прогулялись по городу и обсудили с художницей детали работы. Предполагается, что летом полотно будет на улице, осенью его перенесут в мультицентр.

Это не единственная лаборатория, которая будет работать во время "Морфологии улиц". Уже открыта регистрация на лабораторию мозаики с Beat.c, апсайклинг-лабораторию с Rose Aspho, лабораторию-исследование с Ольгой Зубовой и Натальей Королевой.

Отметим, в июле и августе 10 художников-участников из разных городов "Морфологии улиц" создадут новые объекты уличного искусства в городе.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# Морфология улиц , уличное искусство

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