На "Абалакском поле" под Тобольском идут бои древних воинов

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Приобрести украшения и изделия от ремесленников из разных регионов, пострелять из лука и понаблюдать за зрелищными боями представителей клубов реконструкции могут гости фестиваля "Абалакское поле", который проходит под Тобольском с 11 по 14 июля.

По традиции событие проходит на территории парк-отеля "Абалак" в с. Абалак Тобольского района. В эти дни здесь можно встретить много людей в интересных образах. Тоболячка Александра известила всех о своем прибытии боем в бубен. Оборачивающиеся посетители "Абалака" сразу замечали девушку в черном c "бараньми рогами" на голове.

"Сегодня я в образе скандинавской шаманки. Я просто гостья здесь, не участница. Очень люблю создавать разные необыкновенные образы", — сказала она.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Житель Челябинска, реконструктор Антон Суворов в образе странствующего еврейского купца — радхонита. На фестиваль "Абалакаское поле" гость из другого региона приезжает 14-й раз: побывал на всех событиях кроме самого первого.

"Меня увлекают восточные вещи. Купцы странствовали от Китая и Испании, на территории Согдианы, Бактрии и Мерва и других различных среднеазиатских государств. Мне было интересно изучать эту тему, решил сделать костюм", — поделился он.

Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле", по словам Антона Суворова, стал таким домашним по ощущениям. "Привычная дорога, привычные люди и обстановка", — отметил участник.

На фестиваль он приехал с товарищами, с которыми развивает в своем городе мастерскую по созданию украшений и аксессуаров по играм, фильмам и по желаниям заказчиков.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

К слову, мастеров, представляющих свои изделия на фестивале, в этот раз очень много. Это подчеркивают и организаторы события: ярмарка с мастер-классами в этот раз более развернутая.

Тюменец Руслан Сизоненко, известный многим под именем Фидель, привез в Абалак амулеты из голов, лапок, перьев и костей птиц, черепов диких животных. У его палатки — аншлаг. Как рассказывает мастер, добыть зверя, съесть его, а все остальное выбросить — это неразумно. "С древних времен особенно кочевые народности использовали животных на максимум. Шкуры, кости, жилы не выбрасывали. Даже маленькие косточки были игрушками для детей. Наверно, это можно назвать уважением к животному. Все эти изделия созданы природой, я лишь убираю что-то лишнее, что-то формирую", — сказал Руслан Сизоненко.

Мастер не называет свои изделия украшениями, подчеркивает, что в старину раньше на себя просто так что-либо не надевали. Считалось, что в останках зверя остается его дух, люди носили амулеты, желая получить силу животного, исходя из его природных качеств. Например, медведя называли хозяином леса. Соответственно, любой амулет из частей этого зверя — символ хозяина.

На фестиваль люди съехались семьями: для детей здесь второй год подряд функционирует площадка с играми. Куратор локации — руководитель тюменского клуба исторической реконструкции "Мидгард" Вячеслав Токменин. На площадке реконструктор с единомышленниками представляет различные игры, активности для детей. Как вспоминает Вячеслав Токменин, раньше на "Абалакском поле" дети были сами по себе. С появлением специальной площадки юные гости могут найти себе занятие по душе: пособирать конструкторы из кубиков, посражаться на мягких мечах, пострелять из лука. В этом же шатре они могут посетить мастер-классы по изготовлению частей средневековой одежды, браслетов, глиняной посуды.

Среди фестивалей, которые проводятся на территории Тюменской области, "Абалакское поле" имеет особое значение. Во-первых, у него давняя история, подчеркивает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. То, что на него много лет подряд приезжают реконструкторы со всей России, доказывает уровень события. Во-вторых, "Абалакское поле" проводится в уникальном месте: Абалак — это жемчужина Тюменского региона. Еще одна особенность фестиваля, по мнению Елены Майер, заключается в том, что он работает напрямую со зрителями, вовлекая их в народную культуру, знакомить их с бытом предков.

География гостей фестиваля 2024 года обширна. Сюда, по словам управляющей загородным комплексом "Абалак" Елены Шкабары, приезжают со всей России, даже с отдаленных уголков страны. 13 июля прибыли зрители с Алтая. Кроме того, на площадке проведения "Абалакского поля" в эти дни обосновались около 200 реконструкторов из 30 клубов.

Из Тобольска до Абалака можно добраться на автобусах, с расписанием можно ознкомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова