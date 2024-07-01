В Тюменской области ищут лидеров культуры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование по выявлению лидеров культуры и креативных индустрий в муниципалитетах Тюменской области проводит АНО "Агентство по социокультурному развитию территорий "Концепт". На реализацию проекта авторы выиграли грант регионального департамента культуры в 600 тыс. рублей.

Директор Агентства по социокультурному развитию территорий "Концепт" Анастасия Бараковских рассказала в интервью "Тюменской линии", что им важно понять, что из себя могут представлять те, кто способен генерировать события в культурной жизни региона, реализовывать их.

"Необходимо узнать, кто это лидер культуры, каков его портрет. С нашей командой мы решили провести такое исследование на всей территории Тюменской области, где мы выявим среди активных лидеров культуры и креативных индустрий людей, которые будут дальше работать на местах, в муниципальных образованиях. По сути это амбассадоры нашей культурной жизни региона. Главное, чтобы человек инициировал, реализовывал свои творческие, активные, креативные и культурные проекты", - пояснила Анастасия.

Команда проекта окажет лидерам всестороннюю поддержку. Они организуют для них сессии, на которых прокачают навыки проектной деятельности, окажут содействие в реализации инициатив.

Исследование стартовало 1 июля. К концу августа агентство представит первые итоги исследования.

"Мы надеемся найти от каждого муниципалитета по два человека, но не строим иллюзий, понимаем, что в каких-то муниципалитетах может и не обозначиться такой лидер. Хочу отметить, что лидер культуры – это не культорганизатор из Дома культуры, это могут быть совершенно разные люди. Это могут быть люди из бизнеса, некоммерческих организаций, и неважно, какой статус у человека", - уточнила Анастасия Бараковских.

Агентство распространяет ссылку на опрос. В нем могут участвовать все, кому интересно данное направление деятельности. Подробная информация об этом представлена здесь. Работает Telegram-канал.

Окончательные итоги исследования на выявление лидеров культуры Тюменской области подведут до 31 марта 2025 г.

Анжела Лебедева