В Тобольске настоятель храма презентует короткометражный фильм "Письмо солдату"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера короткометражного фильма "Письмо солдату" от студии "Рассвет" состоится в ДК "Речник" в Тобольске 12 июля. Начало — в 18 часов.

В основу фильма легла идея, которую настоятель тобольского храма Ксении Петербургской Петр Овсянников, услышал, взаимодействуя с местным отделением фонда "Защитники Отечества".

"Одна женщина, которая курирует отделение фонда по Тобольскому району, рассказала, что ездила в школы, встречалась с детьми. Однажды она провела опрос на тему жизненных ценностей человека. Она была очень удивлена, когда большинство школьников написали про деньги. О Родине, любви, семье упомянули те дети, члены семей которых сейчас служат в зоне специальной военной операции. Мне запомнился этот рассказ, я написал сценарий", — поделился он.

К съемкам Петр Овсянников с учениками четвертого класса школы №2, изучавших "Основы православной культуры", приступили в середине мая. В процессе задействовали более 10 ребят и пять взрослых актеров. Съемкой и монтажом занимается сам настоятель храма Ксении Петербургской.

По сюжету, главная героиня фильма — девушка-студентка — пишет письма на фронт с общей формулировкой "Солдату-защитнику". Она хочет связать свою дальнейшую жизнь с кем-то из воинов. В письме она вспоминает, как она приходила в школу и проводила уроки, однажды она провела опрос на тему жизненных ценностей. В послании она не говорит о выводе, который сделала, а лишь прикладывает к нему листочки с историями двух детей, у которых отцы отправились на СВО. Именно эти ребята, говоря о важном для себя, называли любовь к Родине и семью.

Продолжительность фильма чуть более 20 минут. После презентации "Письмо солдату" выложат в Сети. Он появится на странице настоятеля храма Ксении Петербургской во ВКонтакте и на Youtube-канале прихода.

Кроме того, в ходе премьеры покажут семиминутный фильм схожей тематики под названием "Ты бы пошел с ним в разведку?".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Петр Овсянников снимает короткометражные игровые фильмы с учащимися четвертых классов, которые выбрали "Основы православной культуры", на протяжении трех последних лет. Коллектив выпустил уже 11 работ. Некоторые из них отправляли на тематические конкурсы. В частности, пару лет назад фильм "Друг" занял третье место среди 19 команд на Международном детском фестивале кинопритч "Мы сами снимаем кино!".

Инна Пахомова