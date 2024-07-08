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Тюменский художник Олег Шевченко учит создавать мультфильмы на улице Дзержинского

Общество, 14:30 08 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Серию мастер-классов по перекладной мультипликации запустил тюменский художник Олег Шевченко на пешеходной улице Дзержинского 7 июля.

"Анимация доступна для всех и интересна людям от четырех до 70 лет. Мы имеем дело с перекладной мультипликацией, в этой технике был сделан шикарный фильм всех времен и народов "Ежик в тумане". Эта техника позволяет создавать как самые простые мультфильмы, так и сложные. Все зависит от желания автора. Можно сделать видеооткрытку, например, поздравить близких "С днем рождения!", — рассказал Олег Шевченко.

Станок для перекладной анимации, который художник поставил возле офиса Тюменского агентства развития креативных индустрий, привлек внимание горожан разного возраста. Они подходили, интересовались и не отказывались от предложения нарисовать персонажа, который впоследствии "прогуляется" по улице Дзержинского. Одни изобразили себя, другие — домашних животных, кто-то — танк. Затем с помощью специальной программы эти объекты и персонажи были оживлены специальной программой, установленной на смартфон. В итоге у всех участников получились мультфильмы на 10-15 секунд — на создание работ такой продолжительности обычно требуется 100 кадров.

"За 15 секунд можно много чего снять и сделать. На конкурс национальных видеороликов "Мы" сделали мультфильм "Цыганское счастье" на 40 секунд. Этого хватило. Работали над этим видео четыре часа", — поделился художник.

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Перекладной мультипликации Олег Шевченко учит детей в Доме культуры "Орфей". На улице Дзержинского летом он хочет сформировать группу людей, которые будут приходить на занятия постоянно. Следить за анонсами можно на странице художника во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# улица Дзержинского , художники

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