Сыграть в шахматы, посмотреть кино и посетить лекции могут тюменцы в "Улетной точке"

| Фото: из сообщества департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: из сообщества департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Сыграть в шахматы, посетить занятия по компьютерной безопасности и другим темам, посмотреть кино могут тюменцы в коворкинг-пространстве "Улетная точка" на Цветном бульваре в Тюмени.

Ранее, с уходом зимы, "Улетный каток", который радовал горожан на Цветном бульваре, переформатировали в молодежное пространство "Улетная точка".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Кэйн Аликин, в новый проект вошли такие резиденты как "Отряды мэра", "Движение первых", молодежный центр "Дзержинец" и другие объединения. Также проводит свои мероприятия молодежная администрация Тюмени. В пространстве представлены наработки и проекты ее членов. Это выставка детских работ "Юный художник 2.0", фотовыставка члена молодежи Анны Миркиной, посвященная проекту "Летать легко", который ориентирован на людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в "Улетной точке" действует кафе и летний кинотеатр от партнера Tele2. В ближайшее время здесь появится стол для настольного тенниса.

Из ближайших крупных событий, к которым готовятся в молодежном пространстве, — День города, празднование которого состоится 27 июля. К событию хотят привлечь разных резидентов "Улетной точки" и музыкальных исполнителей, творческих коллективов. Возможно, в этот день горожане смогут поиграть в настольные игры.

Отметим, организовать свои события в пространстве могут общественные организации и физические лица, которые реализуют какие-либо социальные проекты и не получают за это прибыль. Они могут записываться на сайте uletnaya-tochka.ru.

"Пространство полностью открытое. Условия предоставления микрофонов, телевизоров обговариваются в заявке. Это обеспечивается Тюменским городским многопрофильным центром", — добавил Кэйн Аликин.

Ожидается, что "Улетная точка" проработает до конца лета. Возрастное ограничение: 6+.

"Улетная точка" находится по адресу: ул. Герцена, 63/1. Площадь локации внутри составляет 300 кв. метров. Еще 1000 кв. метров относится к уличному.

Инна Пахомова