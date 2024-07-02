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В Тюмени стартовала вторая волна "Новой нефти" для креативных предпринимателей

Экономика, 10:25 02 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вторая волна грантового конкурса "Новая нефть" для креативных предпринимателей Тюменской области стартовала 1 июля. Общая сумма поддержки - 3 млн рублей.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, победители получат до 500 тыс. рублей на компенсацию расходов. Конкурс актуален для самозанятых, ИП и коммерческих организаций. Важно, чтобы бизнес относился к сфере креативных индустрий и быть зарегистрирован в Тюмени.

Напомним, на первую волну конкурса поступило 17 заявок из сфер моды, кино, IT, ивент-индустрии, ремесленного мастерства и креативного туризма. Победителями стали ООО "МИР КИНО" с проектом киносмены "Кино – детям", ООО "ТРИЭМ" с проектом "Маркетинговое продвижение художественного фильма "Юрка", Владимир Прилепский с проектом "Тюмень изразцовая" и ООО швейная фабрика "Западно-сибирская мануфактура", планирующая масштабировать производство.

Подробности участия в конкурсе по ссылке. Имена победителей опубликуют до 11 сентября.

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# грант , конкурс , креативные индустрии

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