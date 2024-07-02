В Тюмени стартовала вторая волна "Новой нефти" для креативных предпринимателей
Вторая волна грантового конкурса "Новая нефть" для креативных предпринимателей Тюменской области стартовала 1 июля. Общая сумма поддержки - 3 млн рублей.
По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, победители получат до 500 тыс. рублей на компенсацию расходов. Конкурс актуален для самозанятых, ИП и коммерческих организаций. Важно, чтобы бизнес относился к сфере креативных индустрий и быть зарегистрирован в Тюмени.
Напомним, на первую волну конкурса поступило 17 заявок из сфер моды, кино, IT, ивент-индустрии, ремесленного мастерства и креативного туризма. Победителями стали ООО "МИР КИНО" с проектом киносмены "Кино – детям", ООО "ТРИЭМ" с проектом "Маркетинговое продвижение художественного фильма "Юрка", Владимир Прилепский с проектом "Тюмень изразцовая" и ООО швейная фабрика "Западно-сибирская мануфактура", планирующая масштабировать производство.
Подробности участия в конкурсе по ссылке. Имена победителей опубликуют до 11 сентября.