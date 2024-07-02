В Тюмени стартовала вторая волна "Новой нефти" для креативных предпринимателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вторая волна грантового конкурса "Новая нефть" для креативных предпринимателей Тюменской области стартовала 1 июля. Общая сумма поддержки - 3 млн рублей.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, победители получат до 500 тыс. рублей на компенсацию расходов. Конкурс актуален для самозанятых, ИП и коммерческих организаций. Важно, чтобы бизнес относился к сфере креативных индустрий и быть зарегистрирован в Тюмени.

Напомним, на первую волну конкурса поступило 17 заявок из сфер моды, кино, IT, ивент-индустрии, ремесленного мастерства и креативного туризма. Победителями стали ООО "МИР КИНО" с проектом киносмены "Кино – детям", ООО "ТРИЭМ" с проектом "Маркетинговое продвижение художественного фильма "Юрка", Владимир Прилепский с проектом "Тюмень изразцовая" и ООО швейная фабрика "Западно-сибирская мануфактура", планирующая масштабировать производство.

Подробности участия в конкурсе по ссылке. Имена победителей опубликуют до 11 сентября.