Тюменская швейная фабрика выиграла грант для компенсации расходов на покупку плоттера

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Грант 500 тыс. рублей конкурса "Новая нефть" выиграло ООО "Западно-Сибирская мануфактура". Средства помогут компенсировать расходы на покупку широкоформатного плоттера для раскройного цеха, сообщила сооснователь компании Марина Сорокина.

"Я в этом бизнесе 10 лет. Швейную фабрику открыли в 2023 году. Началось все с регистрации собственного бренда детской одежды. В России очень много ушло зарубежных брендов и нашим российским брендам нужна поддержка, чтобы шить одежду. Мы хотим создать фабрику, чтобы она была максимально автоматизированная", - уточнила предприниматель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грант 500 тыс. рублей пойдет на компенсацию расходов по покупке плоттера для раскройного цеха. Он позволит увеличить производительность и уменьшит время на раскрой. Станок будет выпускать готовые раскладки, что также сократит трудозатраты.

В планах Марины Сорокиной организовать в Тюмени школу для швей летом-осенью 2024 года. И уже с этим проектом она готова претендовать на новый грант.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, всего четыре предпринимателя Тюмени стали победителями первой волны конкурса ТАРКИ и администрации города "Новая нефть". Они получили по 500 тыс. рублей.

Вторая волна начнется с 1 июля. Сумма поддержки – 3 млн рублей.

Анжела Лебедева