Четыре предпринимателя Тюмени получили по полмиллиона рублей на компенсацию расходов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три предпринимателя и один самозанятый Тюмени признаны победителями первого гранатового конкурса "Новая нефть". Они получат по 500 тыс. рублей на компенсацию понесённых расходов.

Всего 17 заявок поступило организаторам.

"Получилось четыре человека на место. Заявки были разными по качеству. Треть их носила ярко выраженный социальный характер. Мы же проводили конкурс именно для предпринимателей, которые смогли показать в своих проектах экономический эффект, и эти 500 тысяч направлены на рост бизнеса, масштабирование", - пояснил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Победителям вручили дипломы в одном из кафе по пешеходной улице Дзержинского.

Максим Габула направит средства на поведение летних смен для детей, которые интересуются кино. Михаил Музалевский - на постпродакшн фильма "Юрка". Марина Сорокина приобретает плоттер для своей швейной фабрики. Владимир Прилепский заказал 3D-станок для изготовления керамических изразцов.

11 экспертов оценивали заявки конкурсантов, в том числе семь - действующие предприниматели, остальные - представители администрации Тюмени и специалисты ТАРКИ. Их имена назовут в конце года.

На лабораториях участникам будущего этапа рассказывают о сильных и слабых сторонах проектов, особенностях конкурса.

"Третий год мы работаем с гранатовым конкурсами. И сегодня отметили такую тенденцию - все больше победителей - это направления нашего Креативного кластера - кино, мода, лёгкая промышленность. Предприниматели этих отраслей стали системней подходить к своим проектам. Они научились работать с деньгами. Но у нас будет некий поворот в сторону IT-технологий, разработку игр, возможно, таких победителей будет больше", - заметил Алексей Краев.

С 1 июля стартует вторая волна конкурса "Новая нефть". Сумма поддержки составит 3 млн рублей.

Анжела Лебедева