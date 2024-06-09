Гости и жители Тобольска погрузятся в мир кожевенного ремесла

| Фото: из сообщества "Студия изделий Remezov" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Студия изделий Remezov" во ВКонтакте

Мастер-классы по изготовлению изделий из натуральной кожи запустили в студии Remezov в Тобольске. Занятия интересны как местным жителям, так и гостям города. Основатели студии — братья Радион и Ренат Абушахмины — уверены, что реализация этой идеи поспособствует повышению туристической привлекательности города.

На мастер-классах участники погружаются в мир кожевенного ремесла, создают уникальные изделия для себя и в подарок близким. Изготовление изделий из натуральной кожи — увлекательное занятие, которое требует терпения, внимательности и творческого подхода. Шаг за шагом технику работы с кожей гости студии Remezov осваивают вместе с мастерами.

"Основная цель направлена на привлечение туристов в Тобольск посредством проведения уникальных мастер-классов. На наших занятиях люди учатся делать такие изделия как обложка на паспорт, портмоне, кошелек, ремень, сумки и многое другое. Отличительная особенность мастер-классов в том, что турист знакомится с древним ремесленническим делом Тобольска, узнает его историю и своими руками изготавливает изделие с символикой исторической части города, культурно-значимых мест. В конце он забирает готовую работу с собой. Предмет будет напоминать о посещении нашего города. Изделие, которое человек сделает в Тобольске, не будет лежать на полке и пылиться, оно будет постоянно с ним, ведь оно практичное и самое главное — нужное, предмет ежедневного гардероба", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" основатель и мастер студии изделий Remezov Ренат Абушахмин.

Первый мастер-класс основатели студии Remezov провели 25 мая. С того времени организовали уже четыре таких встречи. Единовременно они могут разместить на занятии четырех человек. Также представители студии могут провести выездной мастер-класс на территории заказчика. Если группа людей окажется большой, то предприниматели могут организовать занятие на сторонней локации.

Средняя продолжительность мастер-класса составляет 1,5-2 часа: все зависит от изготавливаемого изделия. Ближайшие мастер-классы пройдут 8 и 9 июня. Возрастное ограничение: 6+.

9 июня студия Remezov организует благотворительный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья из Тобольской районной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Братья Абушахмины хотели бы, что мастер-классы по изготовлению изделий из натуральной кожи вошли в программу туристических маршрутов и туров, которые проводятся для гостей города. Это может разнообразить культурное времяпровождение туристов, считают они.

Студия изделий из натуральной кожи начала работу осенью 2023 года. Было арендовано небольшое помещение в 6 микрорайоне города. После ремонта тоболяки с помощью областного гранта, выделенного им на развитие дела, приобрели стеллажи, столы, лазерное оборудование. Оно позволяет делать изображения на изделиях из кожи. Например, портреты известных личностей — археолога, этнографа Михаила Знаменского, казачьего атамана Ермака Тимофеевича, картографа и архитектора Семена Ремезова. В 2024 году — в год, когда отмечается 190 лет со дня рождения русского энциклопедиста, химика, физика, метролога Дмитрия Менделеева, — в студии Remezov выпустили сумку с Периодической системой химических элементов, закладки из кожи и обложки на паспорт с изображением великого ученого.

Инна Пахомова