  • 5 января 20265.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменские диетологи рассказали, как избежать переедания в праздники

Общество, 09:55 05 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Советы, как насладиться праздничными блюдами и избежать переедания, дали тюменцам специалисты Медицинского консультативно-диагностического центра.

Тюменские диетологи рекомендуют не пропускать приемы пищи, обязательно завтракать утром перед праздником - это снизит аппетит и позволит лучше контролировать количество съеденного вечером.

Следует также планировать покупки: меньше высококалорийных продуктов и обязательные запасы простых ингредиентов для приготовления здоровой пищи.

"Ограничьте разнообразие блюд, иначе трудно вовремя остановиться. Выбирайте одно-два любимых блюда и ограничьте себя в остальных продуктах", - советуют медики.

Лучше заранее определиться с количеством еды и напитков, пусть на столе будет свежая зелень и белок – они быстро насыщают, уменьшая потребность в углеводах и жирных продуктах.

"Ешьте небольшими порциями, можно использовать небольшие тарелки, тщательно пережевывая пищу. Делайте паузы. Между основными блюдами устройте небольшой перерыв, выйдите прогуляться", - отмечают эксперты МКДЦ.

Рекомендуется также пить достаточное количество воды, она поможет снизить чувство голода и улучшит пищеварение. Алкогольные напитки содержат много пустых калорий и стимулируют аппетит.

"Старайтесь разбавлять алкоголь водой, используйте правило - на один бокал, выпить один стакан воды. Лучше ограничиться парой бокалов сухого вина и помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Новогодние праздники - это не только повод вкусно поесть, это время отдыха, веселья и общения с близкими. Займитесь любимым хобби, выбирайте активные развлечения, катание на лыжах и коньках, пешие прогулки, не забывайте высыпаться и отдыхать", - подчеркивают диетологи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# диетологи , праздники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 05.01.2026Туристический маршрут "Черное золото Сибири" модернизировали и расширили
10:55 05.01.2026Тюменцам рассказали, как вывести с ковра пятно от свёклы
10:11 05.01.2026Участников железнодорожного круиза "В Сибирь" в Тюмени встретил Дед Мороз
09:55 05.01.2026Тюменские диетологи рассказали, как избежать переедания в праздники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора