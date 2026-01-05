Тюменские диетологи рассказали, как избежать переедания в праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Советы, как насладиться праздничными блюдами и избежать переедания, дали тюменцам специалисты Медицинского консультативно-диагностического центра.

Тюменские диетологи рекомендуют не пропускать приемы пищи, обязательно завтракать утром перед праздником - это снизит аппетит и позволит лучше контролировать количество съеденного вечером.

Следует также планировать покупки: меньше высококалорийных продуктов и обязательные запасы простых ингредиентов для приготовления здоровой пищи.

"Ограничьте разнообразие блюд, иначе трудно вовремя остановиться. Выбирайте одно-два любимых блюда и ограничьте себя в остальных продуктах", - советуют медики.

Лучше заранее определиться с количеством еды и напитков, пусть на столе будет свежая зелень и белок – они быстро насыщают, уменьшая потребность в углеводах и жирных продуктах.

"Ешьте небольшими порциями, можно использовать небольшие тарелки, тщательно пережевывая пищу. Делайте паузы. Между основными блюдами устройте небольшой перерыв, выйдите прогуляться", - отмечают эксперты МКДЦ.

Рекомендуется также пить достаточное количество воды, она поможет снизить чувство голода и улучшит пищеварение. Алкогольные напитки содержат много пустых калорий и стимулируют аппетит.

"Старайтесь разбавлять алкоголь водой, используйте правило - на один бокал, выпить один стакан воды. Лучше ограничиться парой бокалов сухого вина и помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Новогодние праздники - это не только повод вкусно поесть, это время отдыха, веселья и общения с близкими. Займитесь любимым хобби, выбирайте активные развлечения, катание на лыжах и коньках, пешие прогулки, не забывайте высыпаться и отдыхать", - подчеркивают диетологи.