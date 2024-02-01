Сумку Mendeleev и обложки с великим ученым сшили братья Абушахмины в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сумку с Периодической системой химических элементов, закладки из кожи и обложки на паспорт с изображением великого ученого Дмитрия Менделеева выпустили мастера Радион и Ренат Абушахмины — основатели студии Remezov в Тобольске.

"Дмитрий Иванович, как гласит легенда, делал чемоданы. А мы решили сделать сумку Mendeleev с химическими элементами внутри. Есть и тематические кожаные закладки для книг с Дмитрием Ивановичем, обложки на паспорт. Дизайн изображений разрабатывает мой брат Ренат", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сооснователь студии Радион Абушахмин.

Студия изделий из натуральной кожи начала работу осенью 2023 года. Было арендовано небольшое помещение в 6 микрорайоне города. После ремонта тоболяки с помощью областного гранта приобрели стеллажи, столы, лазерное оборудование. Оно позволяет делать изображения на изделиях из кожи. Например, портреты известных личностей — археолога, этнографа Михаила Знаменского, казачьего атамана Ермака Тимофеевича, картографа и архитектора Семена Ремезова. Работать с кожей братья учились самостоятельно, изучали эту тему, смотрели видео в интернете.

"Любое изделие, которое ты начинаешь делать впервые, является сложным и непонятным. Чем больше ты его сделал, тем проще. Когда мы только начинали заниматься кожевенным делом, было сложно делать даже обложку для паспорта, так как не было понимания, навыков. Это было в 2018 году. В 2021-2022 годы начали работать в полную силу. В это время мы поняли, что конечный результат хорош. На тот момент были в статусе самозанятые. Потом нам предложили претендовать на грант для развития дела. Все получилось. Сейчас у нас открыто ИП", — отметил Радион Абушахмин.

На полках в мастерской можно увидеть ежедневники с изображением видов города, исторических личностей, брелоки. Делают и кошельки для денег, ключей под старину. Такие изделия интересуют участников Международного фестиваля исторической реконструкции "Абалакское поле", который проводится в Тобольском районе летом. Также браться сотрудничают с различными компаниями, фирмами, например, выпускают брендированный мерч для барбершопов. Абушахмины даже разработали свой собственный логотип и уже нанесли его на картхолдер.

"Товар быстро расходится, в основном работаем на заказ. Последние заказы поступали из Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа. Шьем все вручную. Пробиваем кожу специальным инструментом — вилочным пробойником. По контуру делается разметка, пробиваются дырочки. Затем все сшивается двумя иголками методом седельного шва. Это гораздо прочнее, чем, если было бы сделано на машинке. Если машинный шов где-то порвать, он начнет расходиться", — поделился Радион.

Братья не останавливаются и совершенствуют свое мастерство. Сейчас, как только появляется свободное время, они доделывают чемодан. Ранее на сайте с объявлениями мастера нашли старый советский чемодан интересной формы. Его разобрали, сделали выкройку. Где-то упростили конструкцию, где-то добавили элементы.

"Прокачиваем навык, ведь это изделие шьется по-другому. У чемодана деревянная основа, которую надо обшивать", — дополняет сооснователь студии.

При работе используют качественные материалы. Кожу закупают в двух точках — Кирове и Санкт-Петербурге. Изделия, созданные в студии Remezov, можно найти у тобольского кремля и в аэропорту "Ремезов".

"Пока мы работаем с братом вдвоем. Думаю, в будущем нам понадобится помещение побольше и сотрудники. Возможно, выйдем на маркетплейсы", — заключил Радион Абушахмин.

Отметим, 8 февраля 2024 года исполнилось 190 лет со дня рождения русского ученого-энциклопедиста, химика, физика, метролога Дмитрия Менделеева. В Тобольске 2024-й официально объявлен Годом Дмитрия Менделеева. С 8 по 9 февраля здесь состоялся фестиваль "Менделеевские дни". На него съехались представители СМИ, ученые из разных городов, кураторы Сибирского фестиваля историй. Они прошлись по местам, связанным с великим ученым, в частности, посетили музей при школе на малой родине химика — в Верхних Аремзянах.

Инна Пахомова