Жителей и гостей Тобольска угощают пельменями на фестивале на Базарной площади

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 тыс. пельменей сварят на гастрономическом фестивале “Пельменный съест” в Тобольске 10 февраля. Финальное событие уже стартовало на Базарной площади.

“В Тобольске проводится несколько гастрономических фестивалей. Они случаются зимой, летом, осенью. Наше главное любимое событие – “Пельменный съест”. А все потому, что пельмени – это любимая сибиряков и не только. Сюда к нам за угощениями и атмосферой едут туристы из разных городов. Посмотрите, сколько людей на площади. Очереди к каждой палатке. Думаю, это значит, что фестиваль удался”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” организатор фестиваля Елена Делеске-Шешуева.

Горожанам и гостям раздадут 437 порций. Цифра символична. Отметим, в 2024 году Тобольску исполнится 437 лет. Изделия из теста варят в котлах прямо на месте. Помимо дегустации пельменей людей развлекают песнями, танцами, играми, угощают горячим чаем. Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова организовал на "Пельменном съесте" свои мастер-классы, представляя федеральный проект "Профессионалитет". Студенты-волонтеры показывают, как измерять сатурацию, вес и другие показатели. Также они проводят мастер-классы по пеленанию младенцев.

Морозная вечеринка станет яркой финальной точкой фестиваля. В программе – большой танцевальный флешмоб #ДубакДенс: танцы, русская музыка в модной обработке от диджея, веселые игры, пельменный керлинг и яркие аниматоры.

Фестиваль посетил глава Тобольска Максим Афанасьев. Он рассказал, что самые вкусные для него - пельмени собственной лепки. "Когда мы 30 лет назад с мамой, папой, братом лепили пельмени вместе, они получались самыми вкусными. Думаю, пельмени из детства – самые лучшие. Всегда рассказываю, как зимой будучи школьником в отсутствие родителей я сам варил заготовленные ранее пельмени. Сварю их, открою форточку и ставлю тарелку, чтобы охладить их. Мой рецепт назывался – "Прохладительный". Они обдувались ветерком. Наберешь их – такие плотненькие, тверденькие", – поделился Максим Афанасьев.

Тоболячка Ульяна Залешина решила в 2024 году принять участие в "Пельменном съесте" в качестве эксперта. Она много лет хотела присоединиться к этому гастрособытию. Также специально к фестивалю она напечатала на 3D-принтере символ Пельмяша Пельмеша.

На фестивале как эксперт она обращала внимание на новые рецепты. "Были и запеченные пельмени, и жареные, и в классическом исполнении. Начинки тоже были разные – с мясом птицы, с овощами. Я искала новые вкусы, прочтения. Мне понравились пельмени из цветного теста, с овощной начинкой, с начинкой из рыбы", – добавила Ульяна Залешина.

На фестиваль приехали поклонники этого блюда, которые популяризируют его на своих территориях. Можно было встретить соорганизатора музея пельменя, который находится в агротуристическом комплексе "Золотая подкова" в Тобольском районе Веру Козлову. В этом месте можно увидеть образцы из соленого теста и холодного фарфора, кухонную утварь. В музее пельменя также проводят мастер-классы по лепке пельменей разных национальностей.

Напомним, “Пельменный съест” стартовал 29 января. На протяжении двух недель в кафе и ресторанов Тобольска шеф-повара готовили невероятные блюда авторской кухни. В 2024 году в рамках фестиваля можно было попробовать кундюмы с креветками и гребешком, вонтоны со свининой и чернилами каракатицы, острые китайские вонтоны, манты с разными вкусами, русские и татарские пельмени.

“Было невероятное разнообразие, выделить какие-то одни просто невозможно”, – заключила Елена Делеске-Шешуева.

Отметим, 10 февраля на Базарной площади разыграют годовой запас пельменей, семейный билет на термальный курорт "Верхний бор" и еще много других подарков.

Фестиваль продлится до 16 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин