Развязку с оригинальными пролетами на Московском тракте в Тюмени сдадут в 2026 году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пролетные строения полигонального очертания с перфорацией появятся на путепроводе по Московскому тракту в Тюмени в 2026 г. Строительством занята тюменская компания "Мостострой 11".

"Когда мы только строили Московский тракт, был проект "Ворота Сибири", там была арка сверху. Затем в процессе она исчезла, потому что была декоративной. Получили обычный объект. Здесь будут пролетные строения полигонального очертания с перфорацией. Подобная конструкция есть в аэропорту Ханты-Мансийска. То есть здесь мы получим оригинальные пролеты, их смогут увидеть все, кто будет двигаться по Московскому тракту", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор ТФ "Мостоотряд 36" АО "Мостострой 11" Андрей Лазарев.

Работы на объекте начались в сентябре 2024 г. Сейчас рабочие одновременно ведут монтаж трех опор, третья находится в разделительной полосе. Всего на путепроводе будет шесть опор и пять пролетов. Общая длина путепровода составит 202 метра. Дорогу по тракту расширят с четырех до шести полос.

"Развязка перекроет Московский тракт. Автомобилисты, двигающиеся из Тюмени в сторону поселка Перевалово, смогут разворачиваться на этом объекте, не доезжая до поста ГИБДД. Это снимет нагрузку для тех, кому необходимо доехать в "Андерсон-парк". И те, кто двигается по улице Джанбровского, смогут проезжать и съезжать на Московский тракт без создания перекрестного движения", - пояснил Андрей Лазарев.

45 единиц тяжелой техники и около 70 рабочих заняты на объекте круглые сутки. Глина и песок поступают из карьеров Тюменской области, щебень завозят. Сваи производят на базе "Мостоотряда 36". Металл заказали, в феврале начнут изготавливать пролетные строения. Также в цехах собирают конструкции для двух надземных пешеходных переходов. Один будет ближе к Перевалово, второй – к московской развязке. Они будут похожи на те, что есть в районе пос. Комарово.

5 млрд 700 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на строительство объекта. Срок окончания работ – ноябрь 2026 г.

"Мостострой 11 всегда сокращает сроки строительства, но не все от нас зависит. Мы стараемся в команде работать с администрацией города, управлением автомобильных дорог, с сетевиками. Многое зависит от них. Есть вопросы, связанные с изъятием земельных участков. Думаю, все у нас получится и, как обычно бывает, сократим сроки и дадим нашим жителям быстрее насладиться этой развязкой", - подытожил директор ТФ "Мостоотряд 36" АО "Мостострой 11" Андрей Лазарев.

Начальник отдела по строительству и реконструкции автомобильных дорог управления автомобильных дорог Тюменской области Леонид Паутов отметил, что в Тюмени строительство развязки идет и по Червишевскому тракту.

"Срок реализации этого путепровода – ноябрь 2025 года. Там сейчас перестраивают сети. В перспективе планируется строительство Южного обхода – Тюмень – Боровский – Богандинский и до Московского тракта. Проектная документация разрабатывается. В программе этот обход стоит до 2030 года.

Всего в Тюменской области 406 км автомобильных дорог привели в нормативное состояние в 2024 г. В том числе 250 км отремонтированы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Анжела Лебедева