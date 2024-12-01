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В Аромашевском районе ключи от новой квартиры вручили семье участника СВО

Общество, 15:43 26 декабря 2024

из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Семье участника специальной военной операции вручили ключи от квартиры в Аромашевском районе. Благоустроенное жилье расположено в новом доме, рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.

"Продолжаем мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Поздравляю с новосельем!" - говорится в сообщении.

Отметим, что новый дом построен в с. Аромашево. Новоселами стали семьи льготных категорий граждан и участник СВО.

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# Аромашевский район , новоселье , СВО

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