В Аромашевском районе ключи от новой квартиры вручили семье участника СВО
Общество, 15:43 26 декабря 2024
| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова
Семье участника специальной военной операции вручили ключи от квартиры в Аромашевском районе. Благоустроенное жилье расположено в новом доме, рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.
"Продолжаем мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Поздравляю с новосельем!" - говорится в сообщении.
Отметим, что новый дом построен в с. Аромашево. Новоселами стали семьи льготных категорий граждан и участник СВО.