Музыкальный фестиваль “Музсходка” открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыкальный фестиваль "Музсходка" стартовал в Тюмени 7 июня. Артисты из разных городов будут радовать жителей и гостей областной столицы своими песнями на протяжении двух дней.

Церемонию открытия предваряло барабанное шествие от Samba Brass Band, участники прошлись по маршруту от пешеходной улицы Дзержинского до мультицентра "Контора пароходства".

Фестиваль со сцены у ДК "Нефтяник" открыла директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

“Сегодня город погрузился в большой музыкальный праздник. На площадках вы можете познакомиться с разными жанрами, послушать исполнителей. Хочу сказать спасибо команде организаторов и отдельно Сюзанне Ивановой. Когда человек верит, горит какой-то идеей, объединяет вокруг себя людей, команды и как результат захватывает своей музыкой весь город. Несколько лет назад Сюзанна приходила с локальной инициативой. Сейчас проект приобрел уже всероссийский масштаб”, – сказала Ирина Широкова.

“Музходка” – прекрасная возможность познакомиться, насладиться музыкой, этот фестиваль повышает туристическую привлекательность Тюмени, отметил временно исполняющий полномочия главы города Петр Вагин. “За четыре года “Музходка” из небольшой площадки выросла в грандиозное музыкальное событие, которое объединило 19 городов, 100 команд и 340 музыкантов”, – сказал он.

Отметим, на пяти сценах Тюмени на летнем музыкальном фестивале "Музсходка" 7 и 8 июня выступят около 347 музыкантов со всей России. Артисты исполнят под открытым небом свои песни в девяти жанрах: акустика, хип-хоп, инди, рок, электроника, джаз, поп, этно и детская песня.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова