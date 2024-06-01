Мастер ткала тюменский махровый ковер на матче МФК "Тюмень" — "Ухта"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский мастер художественного ткачества Елена Бояринцева создавала традиционный махровый ковер во время матча между МФК “Тюмень” и “Ухтой ”. Игра состоялась в спорткомплексе “Центральный” 31 мая.

В спорткомплекс привезли настоящий ткацкий станок.

"В этом году тюменскому махровому ковру исполняется 300 лет. Матч посвящен этому событию. Совместное мероприятие у нас впервые. Ориентируюсь на этого мужчину (прим. ред. – показывает на болельщика, бьющего в барабан), он задает мне темп", – поделилась мастер Елена Бояринцева в беседе с корреспондентом информационного агентства “Тюменская линия”.

Ткачество – труд кропотливый. Примерно за пару часов мастерица выложила на станке десять рядов.

Отметим, ранее ковер ткали на станке во время форума ""Мой бизнес. Земля больших семей". Там мастерица выложила с женщинами Тюмени 15 рядов. В итоге должен получиться классический ковер с изображением цветов на черном фоне.

Также организация “Тюменский махровый ковер” открыла у одной из трибун выставку ковров. Некоторые болельщицы даже попробовали поработать за ним.

В перерыве на тематическом матче среди зрителей разыграли эксклюзивную футболку и сертификаты в парильню. Чтобы выиграть призы, нужно было прийти на матч в одежде с элементами тюменского ковра. Некоторые взяли платки, шарфы. Кто-то даже принес целый ковер.

31 мая состоялся третий матч ½ финала PARI-Суперлиги по футзалу. Гости обыграли "Тюмень" – 2:2 (пен. 4:3).

Инна Пахомова