Дизайнеры из разных городов представляют коллекции на "Неделе моды. Сибирь" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четвертый сезон "Неделя моды. Сибирь" проходит в Тюмени 20 апреля. В нем участвуют более 25 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сургута, Тобольска и Тюмени.

В 15 часов стартовали показы детских коллекций. Тюменский дизайнер Юлия Анодина представила свое видение моды 2024 года. Юные модели представили верхнюю одежду: куртки, пальто, анораки. Одежда разработана как для мальчиков, так и девочек.

“При создании коллекции использованы стеганая ткань, экокожа хорошего качества. Я работаю только с корейскими производителями. Также в коллекции используется натуральная джинсовая ткань разной обработки. Во второй раз при разработке коллекций применяю благородный атлас. Он достаточно красивый, выигрышно смотрится в любых ситуациях – как при повседневной носке, так и для вечернего выхода”, — поделилась Юлия Анодина.

По словам дизайнера, у этой коллекции нет завершения, потому что ее все время раскупают, она постоянно дополняется. Сейчас тюменка создает уже шестую коллекцию нового сезона. В ней еще много нераскрытого, ее продолжают демонстрировать на площадках России. Чаще всего одежду покупают прямо с показов, либо заказывают, увидев ее в другом месте.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юлия Анодина — активный тюменский дизайнер. Масштаб ее показов достаточно широк. Она только что вернулась с Международной выставки "Мягкое золото России", которая проходила в Пятигорске с 15 по 17 апреля. Там тюменка также представляла свои коллекции. На выставке она оказалась единственным дизайнером из региона: событие собрало авторов из Северо-Кавказского федерального округа, присутствовал один представитель Москвы.

Юлия Анодина часто бывает в Москве — именно на площадках столицы начался ее путь. Сейчас коллекции жительницы Тюмени представлены в Китае, Хабаровске, на Сахалине, в Кемерово, Иркутске, Екатеринбурге, Нижневартовске, Салехарде и других городах.

Евгения Климкова приехала в Тюмень из Москвы, чтобы представить коллекцию "Назад в 70-е" со спортшиком, объемными карманами, карго. При ее создании дизайнер вдохновлялась трендами итальянского подиума.

"Моему бренду Klimkova kids уже более пяти лет. Когда я создавала его, то запускала под концепцию "дети индиго". Всегда делала взрослые коллекции на детей, в частности, то, что я представила на подиуме на "Неделе моды. Сибирь". Я не люблю детскую одежду, фатин, тотальную мимимишность. В моих коллекциях дети взрослые. 90 процентов тканей — шелк, хлопок. В худшем случае — вискоза. От коллекции к коллекции — разные концепции. Например, до этого были винтажные платья, у которых на каждый воротничок наносилась роспись ручной работы. Сейчас на подиуме — Европа. Думаю, альтернатив в детском сегменте в российской моде нет", — рассказала Евгения Климкова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одежда, которую показала на подиуме на "Неделе моды. Сибирь" дизайнер, основатель бренда dmika Екатерина Дмитриева из Екатеринбурга, подходит и для детей и для взрослых. В коллекцию вошла одежда в стиле бохо.

"Использованы натуральные ткани: преимущественно комфортный трикотаж. Но фишка заключается в моей разработке. Вся одежда трансформируется. Ее можно менять не только силуэтно с помощью шнурков, но и с помощью разных цветов менять графику, создавать совершенно новые рисунки. Dmika — для тех, кто любит творчество, арт", — сказала Екатерина Дмитриева.

В 19 часов модели начнут демонстрировать одежду для взрослых.

21 апреля "Неделя моды. Сибирь" продолжится. В этот день, в частности, на сцену выйдет юный дизайнер Дарья Немчинова из Нижнего Тагила, состоится показ шоу роботов из Екатеринбурга.

Вход на мероприятие бесплатный по регистрации. Подробнее – здесь. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова