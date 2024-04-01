Игрушки ручной работы, интерьерный декор и одежду для собак представили на "Солянка маркете" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мягкие игрушки ручной работы, посуду из дерева, интерьерный декор из эпоксидной смолы и одежду для собак представили тюменские мастера на ярмарке "Солянка маркет", которая проходит в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 14 апреля. Посетить ее горожане могут до 20 часов.

Основатель мастерской "Полюшко" Наталья Шашкова привезла на маркет интерьерные подушки-ромашки, игрушки в виде гусей, курочек и овечек. Шитьем игрушек тюменка начала заниматься год назад.

"Мне всегда нравились игрушки ручной работы. Решила заняться именно созданием таких изделий для маленькой дочери. Мои изделия увидели знакомые посоветовали шить на продажу. Решила развиваться в этом направлении. Первыми моими игрушками были гуси. На них был большой спрос. Сейчас в ассортименте у меня есть подушки, гуси, курочки, барашки и осенний декор — это тыквы, грибы, желуди", — рассказала Наталья Шашкова.

Для создания игрушек тюменская мастерица использует трикотажную ткань "букле" и качественный синтепон для набивки. Изделия можно стирать в стиральной машине в деликатном режиме без отжима.

Наталья Шашкова продала более двухсот своих игрушек в различные города России и в Казахстан, Молдавию. В будущем мастерица планируют расширить ассортимент, добавив других персонажей в деревенской стилистике — лошадок, коров, поросят.

Тюменская мастерская "Экофабрик" специализируется на изготовлении любых сувениров из бука, дуба, ясеня. Самыми популярными позициями Антон Макаров называет "семейные" фигурки, напоминающие пазлы, и товары для кухни. "Дерево — достаточно гигроскопичный материал, поэтому мы наносим в качестве покрытия масло и воск. Изделие уже на этапе покупки прослужит долгие годы, но для ухода мы оставляем устную рекомендацию", — добавил владелец бизнеса.

География продаж у столярной мастерской "Экофабрик" очень большая. Она не ограничивается только Россией, изделия отправляют практически по всему миру, куда только возможно.

Декор из эпоксидной смолы посетители маркета могут посмотреть у Ирины Афансьевой. Создавать такие изделия тюменка начала в 2020 году, когда были введены ограничения, связанные с коронавирусом. Тогда мастерица нашла себе увлечение, которое в итоге перешло в дело жизни. "Мне это очень нравится. Сейчас больше работаю с сухоцветами, одно время заливала "моря". Какие-то растения собирала сама, сушила. Что-то покупаю, поскольку не растет у нас в регионе", — сказал мастерица.

Также на "Солянка маркете" можно найти одежду для братьев меньших. Бренду тюменки Елены Матвиенко Fashion York уже более 10 лет. Она представила комбинезоны, толстовки, футболки для небольших собак. "Все изделия ручной работы. Лекала удобные именно для собак мелких пород. Одежда подойдет и для кошек. Продаю изделия по всей России и ближнего зарубежья. Чаще всего у меня покупают северяне", — сказала производитель одежды.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Помимо украшений, предметов декора, косметических средств на "Солянка маркете" можно найти ремесленный хлеб, травяные чаи, специи.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова