Семью соболей в авторской технике создает тюменский скульптор по металлу Станислав Черновасиленко

| Фото: из архива Станислава Черновасиленко | Фото: из архива Станислава Черновасиленко

Семью соболей в авторской технике — терморосписи по металлу — создает тюменский скульптор по металлу Станислав Черновасиленко.

Над проектом мастер работает с начала 2024 года. С заказчиком долго выбирали тему — думали, что стоит сделать зайцев, других сибирских зверей, даже кошек. В итоге в общепите — столовой "Тарелку съел" на ул. Пермякова расположатся фигуры восьмерых соболей, 5 уже готовы.

"Проект направлен на популяризацию туризма и современного искусства. Соболь - знаковый зверек для нашего региона. Он расположен на гербе Тюменской области. Задумка удалась: посетители столовой пребывают в восторге. Все хотят потрогать соболей. Я лично нигде не видел такой уникальной концепции. Хорошая рабочая идея", — сказал скульптор.

Соболи находятся в нестандартных для животных позах. "Встречает" и "провожает" гостей персонаж по имени Пушистик. Он стоит на бревне и машет правой лапкой. Сан Саныч — аристократ, у него есть пенсне, пиджак и трость. Соболь Звонок, который стоит у кассы на первом этаже общепита, держит в руках колокольчик и ложку. Зверек Пухляш ростом ниже всех, но он "накачанный". Была идея сделать этого персонажа сильным. Он держит перед собой тарелку, в которую можно положить фрукты или овощи. В компании соболей есть и Венера, она потягивается вверх, будто бы хочется что-то разглядеть. Имена для скульптур возникали спонтанно, говорит мастер.

| Фото: из архива Станислава Черновасиленко | Фото: из архива Станислава Черновасиленко

На улице, у столовой, расположат скульптуры трех больших соболей. С одним из зверьков будет фотозона, в которой прохожие смогут сделать снимки на память. Высота этих соболей будет достигать 1 м 20 см. Станислав Черновасиленко начал работу над большой фигурой. Этот хищник будет стоять на бревне из металла.

Всех соболей выполнят в одной технике. Станислав Черноваисленко "расписывает" металл с помощью электрической сварочной дуги. "Ранее я эту технологию не встречал. Открыл ее для себя в 2023 году. Видел что-то похожее, но не в таком виде. Для нас, скульпторов и художников, важно обладать своим стилем. Рад, что обрел его. Работы, выполненные в этом стиле, очень нравятся гостям моей мастерской. Всем демонстрирую эту технику", — отметил мастер.

Проект с соболями тюменец планирует завершить в конце лета. Паралелльно тюменский мастер ведет еще один большой проект. Ему предстоит создать 12 "биомеханических" рыб для музея, расположенного на Байкале. Длина самой большой скульптуры будет 2 м.

"Это мой авторский проект, который я предложил одной организации. Людям с Байкала это очень понравилось. Создаю его так, как сам вижу. Буду его максимально транслировать", — добавил Станислав Черновасиленко.

Инна Пахомова