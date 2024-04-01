Дизайнеры со всей России приедут на четвертый сезон "Недели моды. Сибирь" в Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Четвертый сезон "Неделя моды. Сибирь" пройдет в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота" в Тюмени с 19 по 21 апреля. О своем участии заявили 25 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сургута, Тобольска и Тюмени.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала организатор "Недели моды. Сибирь" Анна Воронова.

Дизайнер Людмила Игнатьева из Нижнего Новгорода привезет коллекцию вечерних платьев. Приедет в Тюмень и Гера Скандал. В последний раз он был в областной столице пять лет назад. За последние годы дизайнер создал несколько новых эпатажных и ярких коллекций, которые уже представили на площадках Милана, Парижа, Китая и в России. В Тюмени Гера Скандал покажет несколько коллекций. За день до показа он проведет для тюменских моделей мастер-класс по подиумному шагу.

Посетители "Недели моды. Сибирь" увидят коллекцию "Восхождение Венеры" от известного дизайнера Анны Баевой из Санкт-Петербурга. Она уже побывала на подиумах России и зарубежья.

21 апреля, когда на сцену выйдет юный дизайнер Дарья Немчинова из Нижнего Тагила, покажут шоу роботов из Екатеринбурга.

На вечерних показах 20 апреля представят коллекции тюменских начинающих дизайнеров Светланы Зайцевой и Тамары Захаркиной.

"Детские показы начнутся 20 апреля в 15 часов. Старт вечерним дадут в 19 часов. Гостей будут ждать фотозоны, интерактивные развлечения от партнеров, детская площадка, где можно будет оставить ребенка. На одной из локаций посетителей будут удивлять вместе тюменскими сувенирами с Тюменским агентством развития креативных индустрий", — поделилась Анна Воронова.

В качестве моделей на показах выступят жительницы Тюмени. Набор был объявлен в социальных сетях.

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации. С более подробной информацией можно ознакомиться в сообществе события во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 6+

Инна Пахомова