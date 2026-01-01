  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
Тюменский психолог считает, что для спорта понедельник не нужен

Общество, 08:02 18 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обещания начать заниматься спортом с понедельника разбиваются о реальность уже к среде. Почему так происходит и как все‑таки запустить спортивную главу жизни, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медицинский психолог областного лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Юлия Быкова.

"Мы сами строим барьеры. Ожидание идеального дня лишь закрепляет привычку ничего не менять", – подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, провал стратегии "начну с понедельника" объясняется тремя причинами. Во‑первых, вера в мотивацию – иллюзия: эмоциональный подъем быстро сходит на нет. Реальный результат дает не вспышка энтузиазма, а систематические привычки. Во‑вторых, понедельник для многих – символ стресса и перегрузок, и добавление тренировок лишь усиливает ощущение рутины. В‑третьих, страх неудачи, а вдруг не получится, заставляет мозг выбирать знакомое бездействие вместо новых вызовов.

Но выйти из этого круга проще, чем кажется. Юлия Быкова советует начать с малого: не ставить цель пробежать 5 км в первый день, а пройти пешком 10 минут, сделать пять приседаний или подняться по лестнице вместо лифта. "Главное не масштаб, а регулярность. Даже капля воды точит камень", – пояснила она.

Чтобы занятия стали привычкой, стоит превратить их в ритуал: выбрать удобное время, выстроить простую последовательность действий. К примеру, надеть спортивную одежду, включить музыку, выйти на прогулку, и повторять ее. Мозг быстро адаптируется к шаблону.

Важно найти занятие по душе: если бег не вдохновляет, попробуйте танцы, плавание или йогу. "Физическая активность – не наказание, а удовольствие. Ищите то, что радует, а не вызывает тоску", – напомнила психолог.

Поддержка окружающих усиливает мотивацию. Можно рассказать о планах друзьям, найти партнера для тренировок или вступить в сообщество единомышленников, потому что когда за вами следят, сложнее отказаться от задуманного. А успехи других вдохновляют.

Не забывайте фиксировать маленькие победы: сколько прошли шагов, сколько сделали упражнений. Через неделю, обещает Юлия Быкова, вы увидите прогресс, а это станет новым стимулом.

"Не ждите идеального момента, начните сегодня, даже если это пять минут растяжки или прогулка до магазина. Сделайте первый шаг, и организм сам захочет продолжать", – резюмировала эксперт.

Инна Кондрашкина

# зарядка , зож

