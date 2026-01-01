Занятия спортом делают доступными для участников СВО в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 видов спорта являются востребованными у проживающих в Тюменской области участников специальной военной операции. Сегодня более 40% из них систематически занимаются спортом, это свыше 600 человек, при этом порядка 150 из них имеют различные виды травм и ранений.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель регионального департамента по спорту Евгений Хормин. 15 января Герой России Рустам Сайфуллин посетил ледовый спорткомплекс "Водник" на ул. Судоремонтной, познакомился с работой нового спортивного объекта и провёл первую тренировку под руководством опытного тренера.

Напомним, комплекс открылся 29 декабря 2025 года. На современном объекте предусмотрено всё необходимое как для юных и взрослых спортсменов, так и для инвалидов, в том числе для удобства занятий ветеранов СВО, например, плоский выход на лёд для тех, кто занимается следж-хоккеем и удобные раздевалки для людей с ограниченными возможностями.

В частности, здесь создана первая в Тюмени зона, которая предполагает возможность нахождения запасных игроков и беспрепятственного выезда на лёд вот как для слэдж-хоккеистов, так и для тех, кто будет заниматься кёрлингом на колясках. При строительстве комплекса учитывалось мнение людей с ограниченными возможностями, их пожелания и замечания своевременно брались на контроль.

"По поручению губернатора Александра Моора мы эти зоны также будем оборудовать и на тех комплексах, которые уже были введены в эксплуатацию и, безусловно, на всех последующих ледовых аренах, которые будут возводиться, все они точно также будут иметь адаптированные зоны", - сообщил Евгений Хромин.

Во время экскурсии по комплексу Рустаму Сайфуллину рассказали о новом объекте. Площадь здания составляет 5,6 тыс. кв. м, его арена вмещает более 100 человек. Ещё одна особенность "Водники" - использование инновационного материала на кровле административных корпусов – ПВХ-мембраны. Отметим, что все материалы для строительства произведены на предприятиях Тюменской области.

"Спорткомплекс находится на том самом историческом месте, где когда-то родился тюменский хоккей, - напомнил заместитель директора городского департамента по спорт Андрей Колычев. - 50 лет назад здесь было построено здание спортивное школы и хоккейный корт в деревянном открытом исполнении".

Он подчеркнул, что новый комплекс планируется насыщать и другими видами спорта, например, фигурным катанием. А в свободное от занятий время на льду могут заниматься все желающие, в том числе семейные команды. Приходить тюменцы могут как со своими коньками, так и воспользоваться прокатом.

Первое занятие в тренажёрном зале с Героем России провёл инструктор Михаил Кудрявцев, являвшийся в своё время тренером сборной команды страны, заслуженный тренер Казахской ССР, воспитавший многих чемпионов мира и Европы.

"Мы очень надеемся, что под его руководством будет не только заниматься Рустам Галиевич, но и другие участники специальной военной операции. Михаил Фёдорович будет методистом у тренеров по хоккею и дополнительных инструкторов этого тренажёрного зала, будет работать с теми, кто пожелает заниматься персонально", - отметил Евгений Хромин.

"Сегодня Тюменская область выполняет все поручения президента. Российской Федерации Владимира Путина, в том числе, по развитию спорта, - рассказал Русам Сайфуллин. - И первое, что бросается в глаза в этом новом спорткомплексе - это беспрепятственная зона для людей с ограниченными возможностями уже со входа в здание".

"Сюда ребята, мои боевые товарищи, участники специальной военной операции, в том числе, на протезах или коляске смогут спокойно приходить и заниматься спортом. Мы осмотрели тренажёрный зал и корт, ледовую арену. Везде, от раздевалки до туалета создана безбарьерная среда", - добавил он.

Напомним, что в начале 2025 года в Тюменской области при участии всех муниципалитетов, представителей общественных организаций и федераций по видам спорта была разработана дорожная карта, включающая в себя все необходимые организационные мероприятия по созданию условий для развития спортивной инфраструктуры и повышению мотивации участников специальной военной операции и членов их семей.

"Мы предусматриваем также возможности содействия в трудоустройстве наших ветеранов. И на сегодняшний день уже только в нашей отрасли трудоустроено порядка 10 человек - это инструкторы по спорту, инструкторы, распорядители и судьи по различным видам спорта", - сообщил Евгений Хромин.

Он добавил также, что в настоящее время муниципальные и государственные учреждения на безвозмездной основе предоставляют возможность для занятий участников специальной военной операции.

"И инфраструктура, которая создаётся сегодня, полностью адаптирована и создание условий для людей, имеющих, например, травмы опорно-двигательного аппарата проектируется в обязательном порядке, в том числе те плоскостные сооружения, площадки ГТО. Соответственно, человек на коляске точно также может воспользоваться любым тренажёрным устройством, любым снарядом. Работа в этом направлении будет продолжаться", - подчеркнул Евгений Хромин.

