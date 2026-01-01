  • 10 января 202610.01.2026суббота
В Тюменской области ожидаются перебои в телевещании из-за профилактических работ

Общество, 11:13 10 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перебои с телерадиовещанием ожидаются в Тюменской области с 13 по 21 января. Это связано с плановыми профилактическими работами.

В этот период временно будет прекращена трансляция цифровых телеканалов, а также вещание радиостанций в некоторых населенных пунктах.

В их числе Гагарино Ишимского округа - 13 января с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. В Шабаново Омутинского округа 19 января с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

В Тюмени - 20 января с 8 до 17 часов и 21 января с 6 до 12 часов. В Тобольске - 21 января с 8 до 17 часов. Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте и в мобильном приложении "Телегид".

# телевидение

﻿
