98 исполнителей и музыкальных коллективов выступят на фестивале "Музсходка" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

98 исполнителей и музыкальных коллективов из разных городов страны выступят на мультижанровом фестивале "Музсходка", который пройдет в Тюмени 7 и 8 июня.

Как рассказала основатель фестиваля Сюзанна Иванова, в 2024 году поступило 358 заявок из 53 городов России. Кроме того, организаторы отбирали музыкантов на шоу-кейс-фестивале и на "Студенческой весне" по направлению "авторская музыка".

"Больше всего заявок приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Тюмени. География фестиваля — от Москвы до Владивостока. Есть музыканты из Хабаровска, Омска, Пскова. В прошлом году было не так много городов. Все музыканты будут выступать именно со своей авторской музыкой, для ребят, которые выступают на улице с каверами, сделаем отдельную точку на улице Дзержинского", — пояснила Сюзанна Иванова.

Для горожан и гостей областной столице оборудуют пять сцен на улице Дзержинского, набережной и у ДК "Нефтяник". Здесь слушателей будут знакомить с девятью направлениями: поп, хип-хоп, акустика, электронная музыка, детская авторская песня, этно-музыка, джаз, рок. Новинками фестиваля 2024 года станут инди и коллаборация с представителями медиаплатформы "Мастера Сибири" — 7 июня у "Конторы пароходства" будет работать их кураторская сцена по направлению "сибирская инди-музыка".

Старт событию дадут 7 апреля в 17 часов 30 минут. На это время назначен сбор музыкантов для самба-шествия на пересечении улиц Дзержинского и Республики. В 18 часов 30 минут на сцене у ДК "Нефтяник" начнется официальное открытие. После этого музыканты начнут работать на всех сценах.

Музыку можно будет послушать до 22 часов. Ожидается, что сцена на набережной проработает до 23 часов. Именно на нее в 22 часа выйдет хедлайнер — популярная музыкальная группа "Моя Мишель".

В конце первого дня фестиваля всех музыкантов соберут вместе, чтобы они могли познакомиться и пообщаться. Во второй день состоится "тихая" вечеринка для 100 человек — им предложат послушать музыку в наушниках, поскольку шуметь после 22 часов нельзя. Подобную встречу планируют провести в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" в преддверии фестиваля, 25 мая.

Фестиваль, по мнению организаторов, помогает не только развивать музыкальную индустрию региона, значительный рост получает и сфера креативных индустрий. "Музсходку" нужно ставить в пример многих городских сообществам, инициативу качественно развивают, масштабируют, считает генеральный директор АНО "АСК", куратор молодежных проектов Илья Титов.

"Мне кажется, одним из трендов развития этого фестиваля является повышение туристической привлекательности нашего региона. Такие крупные события, объединяющие музыкантов со всей страны, становятся магнитом для людей, которые начинают интересоваться Тюменской областью, приезжать сюда хотя бы ради того, чтобы послушать классную музыку", — сказал он.

Руководитель промослужбы радиохолдинга "Медиа Траст Тюмень" Анна Любимова ожидает, что фестиваль будет фееричным. Это будет качественный продукт, уверена она. "В прошлом году наш коллектив посещал разные музыкальные фестивали в других городах. Были на одном из крупнейших фестивалей в Туле — на "Дикой мяте". Посмотрели, как организуют там. Теперь понимаем, что "Музсходка" из маленького камерного мероприятия превращается в глобальное событие и повышает туристическую привлекательность региона. Прекрасно, что фестиваль становится популярным и за пределами Тюмени. Сейчас мы запустили рубрику на радио, где молодые артисты-участники грядущего события могут заявить о себе, их песни попадают в ротацию для большой аудитории. Надеемся, "Музсходка" подарит нам новых ярких звезд, которые пишут свой качественный материал", — считает она.

Всероссийский мультижанровый фестиваль "Музсходка" проходит с 2021 года. За три года фестиваль посетили 17 тыс. человек, на восьми концертных площадках выступили более 100 музыкантов. "Музсходка" помогает развитию авторской музыки и креативной среды города.

В 2024 году фестиваль реализуется при поддержке "Росмолодежь. Гранты", грантового конкурса "Родные города" и региональных партнеров.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова