Тюменские креативные предприниматели научатся создавать финансовые модели

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

123 креативных предпринимателя Тюмени стали учениками школы креативных индустрий (ТШКИ) четвертого потока. Впервые в ее программе появилось узкая специализация – финансы.

"Был запрос на тему. И, прожив три потока, мы понимали, что компетенций по управлению финансами не хватало практически у всех, кто защищался по итогам обучения. Есть сложности, когда наши предприниматели выходят на диалог с инвесторами и не могут предоставить серьезную, грамотную финансовую модель, бизнес-план. Поэтому разработали специальную программу", - рассказал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Спикеры школы - практикующие предприниматели. Один из кураторов курса ТШКИ Владимир Яровенко имеет 15-летний опыт работы в банковской сфере. Ученикам готов показать простейшие финансовые модели известных компаний. За время учебы они разберут понятия: выручка, чистая прибыль, расходы, себестоимость, маржинальность и другие.

"Участники смогут понять, что ничего сложного в цифрах нет. Будут интересные домашние задания, которые помогут изменить им взгляд на финансы. Финансовая модель должна состоять из идеи предпринимателя, объема средств, необходимых, чтобы ее реализовать, и просчитать, через какое время вернуться вложенные средства. Простейшие индикаторы эффективности мы с ними тоже изучим", - отметил Владимир.

Знания, которые получат ученики ТШКИ за полтора месяца, позволят им самостоятельно разработать финансовую модель, которую можно презентовать инвесторам, привлекать гранты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Блогер, интервьюер, продюсер экспертов бизнеса Максим Юрков стал учеником Тюменской школы креативных индустрий по нескольким причинам: "Мне нравится офлайн, это живые встречи. Это более серьезные отношения, когда смотришь в онлайн, ответственности меньше. Я как блогер, хочу знакомств с новыми партнерами".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Татьяна Малярчук занимается трансформацией эмоциональных связей в коллективе. Ее агентству по развитию корпоративной культуры "Камень, ножницы, бумага" меньше года.

"Нужно обновить базу, улучшить знания, декомпозировать личные расходы, доходы и рабочие. Здесь собрались компетентные люди, которые понимают, кто к ним пришел. И выдадут все в таком формате, что мы все усвоим", - уверена креативный предприниматель.

В программе предусмотрено два блока, первый о финансах, второй посвящен применению на практике ИИ, чата GPT. Также до учеников доведут информацию о действующих грантовых конкурсах, в том числе "Новая нефть".

Сертификат об обучении получат только те, кто посетит более 70 % "урочных" часов. По итогам ТШКИ определят лучших по посещаемости и назовут самую успешную финансовую модель креативных предпринимателей.

Анжела Лебедева