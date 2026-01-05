  • 5 января 20265.01.2026понедельник
Самые дорогие частные коллекции, выставленные на продажу в Тюменской области, назвали эксперты

Общество, 09:16 05 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллекция банкнот стран Африки за 1 млн 700 тыс. рублей стала одним из самых дорогих лотов, выставленных жителями Тюмени на площадке Авито в 2025 году.

По данным экспертов Авито, самыми дорогими лотами стали частные коллекции, от больших частных до культовых артефактов из мира музыки и истории.

Коллекцию из 140 серебряных монет со всего мира продавец оценил в 1 млн рублей. Подобные лоты интересны тем, что позволяют приобрести сразу целую коллекцию, собранную годами.

Среди предложений также - старинное немецкое пианино 1896 года за 1 млн рублей или саксофон Selmer Mark VI, выпущенный в 1956 году за 1 млн 250 тыс. рублей.

Старинная Библия 1917 года продается за 500 тыс. рублей, а эксклюзивные шахматы ручной работы 1985 года выставлены за 470 тыс. рублей, пишет КП-Тюмень.

