Тюменская кинокомпания привлекла грант "Новой нефти" на проведение детского лагеря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект летних смен кинолагеря "Пушка" признан победителем первой волны конкурса "Новая нефть". Грант в 500 тыс. рублей будет направлен на компенсацию расходов, связанных с организацией и проведением детского лагеря.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор кинокомпании "Пушка" и НКО "Мир кино" Максим Габула.

"Часть средств пойдёт на кураторов двух смен. Мы привозим по 10 региональных экспертов на каждую смену. У детей появится возможность пообщаться с представителями индустрии. Также средства пойдут на транспортные расходы, маркетинг. По десять детей на смене было в прошлом году. В этот раз увеличим количество в два раза", - уточнил Максим.

Лагерь для детей, интересующихся миром кино, впервые прошел в 2023 г. в Тюмени и в Ялуторовске. Дети от 8 до 16 лет стали его участниками. В этот раз двухнедельные киносмены пройдут в действующем лагере по Червишевскому тракту. По итогам смен участники получат специальный мерч.

Как заметил Максим Габула, детей, которые хотят узнать тонкости создания фильмов, их продвижения, продюсирования, становится все больше.

"Кино в регионе активно развивается, становится мощным двигателем экономики. Дети ходят в кино и хотят прикоснуться к этому миру. У нас сейчас от киношколы многие ребята, которые закончили или проходят режиссёрские курсы, свои проекты реализуют сами. В конце лета пройдет показ работ юных режиссеров и сценаристов", - рассказал он.

Всего четыре проекта получили гранты от организаторов конкурса "Новая нефть". Он рассчитан на поддержку действующих предпринимателей и имеет четкую направленность: компенсация расходов на развитие бизнеса, масштабирование, приобретение оборудования.

"Третий год мы работаем с грантовыми конкурсами. И сегодня отметили такую тенденцию: всё больше победителей - это направления нашего креативного кластера - кино, мода, лёгкая промышленность. Предприниматели этих отраслей стали системнее подходить к своим проектам. Они научились работать с деньгами. Но у нас будет некий поворот в сторону IT-технологий, разработку игр, возможно, таких победителей будет больше", - сказал директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Вторая волна конкурса "Новая нефть"стартует с 1 июля. Сумма поддержки составит 3 млн рублей.

Анжела Лебедева