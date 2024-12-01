Активную молодежь Тобольска приглашают на неформальный вечер

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Неформальный вечер "Посиделки" пройдет в Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) 24 декабря в 18 часов. Поучаствовать в ней могут студенты высших учебных заведений, колледжей и техникумов города, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

"Студенты упорно учились весь год: посещали пары, успешно закрывали сессии, некоторые успевали заниматься волонтерством, помогая нам в организации мероприятий. Нам захотелось порадовать ребят — устроить неформальный вечер для общения, чтобы они смогли отдохнуть и унести с собой частичку новогоднего настроения", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Анастасия Кулешова.

В 18 часов начнется мастер-класс по созданию деревянных фигурок-магнитов "Магнитное сердце". Молодые люди разрисуют их масляными красками. Готовые изделия участники смогут забрать с собой и подарить близким. С 18 часов 30 минут участниковждут настольные игры. Каждый может принести любимую игру с собой, а на самом мероприятии собрать команду для досуга и дружеского общения.

Возрастное ограничение 16+. Регистрация - в группе мультицентра ВКонтакте.