Тюменцы могут сдать новогодние ели в экодома до 15 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиционная акция по переработке новогодних ёлок в стартовала Тюмени. Оставить деревце можно по трем адресам бесплатно до 15 февраля, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

Бункеры-накопители работают около экодомов "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70/2), "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60, стр. 3) и "Центральный" (ул. Герцена, 87А/2). Перед этим с елки нужно самостоятельно снять все украшения и гирлянды. Собранные деревья переработают в щепу.

Сдать можно и искусственные елки до метра в высоту. Их принимают в экодомах Тюмени, Тобольска и Ишима до конца января. Использовать материалы будут использоваться на мастер-классах.

Акцию проводит региональный оператор ООО "ТЭО" совместно с некоммерческой экологической организацией "Круговорот".