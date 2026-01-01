Елка желаний продолжает исполнять мечты тюменских ребят

Юные тюменцы Настя и Андрей получат подарки в Старый Новый год. Их желания исполнит председатель комитета по соцполитике областной думы Ольга Швецова в рамках акции "Елка желаний". Проект действует до конца зимы.

"Мы не спешим убирать нашу праздничную елку в Штабе общественной поддержки ЕР, потому что на ней еще есть шарики-открытки с детскими мечтами. В канун Старого Нового года сняла шар семилетней Насти, чей папа сейчас находится на СВО. В Новый год она загадала очень трогательное желание — побывать в конном клубе. И уже совсем скоро она отправится в "Аллегро", где посмотрит на красивых лошадей, узнает о них много нового", - рассказала Ольша Швецова в своих соцсетях.

Андрей - брат-близнец Насти. С рождения у мальчика есть инвалидность, и по запросу мамы ему подготовят любимые звуковые книги с картинками.

"Дорогие друзья! Чудеса случаются и после Нового года, пока есть отзывчивые люди. Всероссийская акция "Елка желаний" все еще длится, до конца февраля ждут исполнения своих желаний дети-сироты, детишки с инвалидностью, ребятишки из многодетных семей и семей бойцов СВО. Присоединяйтесь к доброму делу!", - призвала земляков Ольга Швецова.