  • 14 января 202614.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Елка желаний продолжает исполнять мечты тюменских ребят

Общество, 17:38 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ТГ-канал Ольги Швецовой | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы Настя и Андрей получат подарки в Старый Новый год. Их желания исполнит председатель комитета по соцполитике областной думы Ольга Швецова в рамках акции "Елка желаний". Проект действует до конца зимы.

ТГ-канал Ольги Швецовой

"Мы не спешим убирать нашу праздничную елку в Штабе общественной поддержки ЕР, потому что на ней еще есть шарики-открытки с детскими мечтами. В канун Старого Нового года сняла шар семилетней Насти, чей папа сейчас находится на СВО. В Новый год она загадала очень трогательное желание — побывать в конном клубе. И уже совсем скоро она отправится в "Аллегро", где посмотрит на красивых лошадей, узнает о них много нового", - рассказала Ольша Швецова в своих соцсетях.

Андрей - брат-близнец Насти. С рождения у мальчика есть инвалидность, и по запросу мамы ему подготовят любимые звуковые книги с картинками.

"Дорогие друзья! Чудеса случаются и после Нового года, пока есть отзывчивые люди. Всероссийская акция "Елка желаний" все еще длится, до конца февраля ждут исполнения своих желаний дети-сироты, детишки с инвалидностью, ребятишки из многодетных семей и семей бойцов СВО. Присоединяйтесь к доброму делу!", - призвала земляков Ольга Швецова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Елка желаний , Ольга Швецова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 14.01.2026В Тюменской области из-за морозов коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности
18:20 14.01.2026Женихам и невестам Аромашевского округа предлагают зарегистрироваться в красивые даты
18:09 14.01.2026Тюменцы могут сдать новогодние ели в экодома до 15 февраля
17:58 14.01.202615 января - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора