Тюменские биатлонисты вошли в состав сборной России для Кубка Содружества

Спорт, 17:47 14 января 2026

Тюменские биатлонисты Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Александр Логинов, Александр Поварницын вошли в состав сборной России для участия в Альфа-Банк Кубке Содружества в Раубичах (Республика Беларусь) с 19 по 26 января.

Состав участников определил исполком тренерского совета Союза биатлонистов России.

Всего 18 женщин и столько же мужчин представят страну на международных соревнованиях.

Напомним, чемпионат России в Ижевске для тюменки Виктории Сливко оказался богат на награды. Она признана абсолютной чемпионкой.

По общекомандному зачету Тюменская область на четвертой строчке рейтинга. Впереди сборные Свердловской, Московской областей и Югры.

# биатлон , Виктория Сливко , СБР

