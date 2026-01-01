Женихам и невестам Аромашевского округа предлагают зарегистрироваться в красивые даты

Зарегистрировать брак предлагают жителям Аромашевского округа в 2026 году. В числе таких дат: 14 февраля, 4 апреля, 6 июня, 8 августа, 26 сентября, 10 октября, сообщает администрация муниципального образования.

"Влюбленным парам, которые решили создать семью, мы предлагаем заранее выбрать день государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в красивые даты 2026 года, включая выходные дни", - уточнили в окружном отделении ЗАГС.

Заявление можно подать через единый портал государственных и муниципальных услуг не позже, чем за месяц до желаемой даты.