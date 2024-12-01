Молодые керамисты Тюмени представили идентичность региона на выставке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Идентичности региона посвятили работы молодые художники Тюмени. Итоги реализации проекта "Тюмень ремесленная" представлены на выставке в Выставочном зале Союза художников по ул. Холодильной.

"Для мастеров поставили задачу: рассмотреть традиции региона, посмотреть, чем богат наш край. Во время обсуждения вспомнили деревянное зодчество, тюменский ковер, кармацкую роспись, дымники. На выставке представлены различные изделия по смыслу и по технике", - рассказала во время открытия выставки автор проекта, руководитель АНО "Керамический коворкинг "Руками", доцент кафедры Тюменского института культуры Ольга Неживенко.

Валенки сибирские, дымник, реки Сибири, вобла, шаман - всего 25 комплектов работ вошло в экспозицию. Они выполнены двумя видами обжига: в дровяной и газовой печи.

Три работы Айгуль Тархановой отобраны для выставки. Во время их создания художник основывалась на традициях сибирских татар Ярковского района, где и родилась. Отличительная особенность ее работ – наличие чувства юмора. Это видно по композиции "Прятки".

"У меня двое детей – девочки семи и девяти лет. И это состояние материнское, прочувствовать своих деток, самой отчасти оставаться ребенком, поэтому эти чувства передаешь в своих работах. Так и появилась курочка с подросшим цыпленком на спине. Ее я сделала в технике газового обжига. А вот "Бараша" - своего антипода, я стройная, а мои работы круглые, - сделала посредством дровяного обжига. Поэтому у него такая красивая, поджаристая фактура", - пояснила Айгуль.

Выставку молодых художников керамики удалось организовать благодаря средствам программы администрации Тюмени "Инициативное бюджетирование". Также во время реализации проекта "Тюмень ремесленная" художники провели для горожан несколько мастер-классов по выпуску изразцов, их росписи, лекции.

Процесс создания керамических изделий трудозатратный, отмечают мастера. При этом сырье тюменские художники используют из Подмосковья. Все потому, что там глина обогащена шамотом, это позволяет ей претерпевать усадку. Глазурь покупают в Сысерти Свердловской области. Кстати, в этом году студенты Ольги Неживенко побывали на Сысертском фарфоровом заводе, где достигнута договоренность о том, что тюменцы на предприятии смогут проходить практику.

2024 год стал прорывным для керамистов региона. Впервые прошел Всероссийский керамический симпозиум "Сибирь АРТ". Его участники изготовили более 40 работ, которые выставляли в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, в Тюменском драмтеатре.

"Интерес к керамике растет. Людям хочется рукотворного, от него веет прикосновением рук художника, это несет энергетику и человеку этого остро хочется. Горожане сами хотят лепить, к нам многие приходят, пробуют работать с глиной. Мастерская есть на Кузнецова, 16. Также можно пройти курсы переподготовки в институте культуры", - сказала Ольга Неживенко.

Выставку керамики "Тюмень ремесленная" можно увидеть до 20 января.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева