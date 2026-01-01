  • 13 января 202613.01.2026вторник
Ведущие метрологи четырех регионов соберутся в Тюмени на ежегодном семинаре-совещании

Общество, 21:40 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекции и дискуссии по вопросам импортозамещения, цифровизации и подготовки квалифицированных кадров в отрасли состоятся для специалистов метрологических организаций Тюменской, Курганской областей, Югры и Ямала с 11 по 13 февраля.

Мероприятие пройдет на площадке "Тюменского технопарка". Там же состоится выставка отечественного метрологического оборудования — будут представлены новейшие разработки.

Подробная программа доступна на сайте организатора — ФБУ "Тюменский ЦСМ".

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Уточнить информацию можно по электронной почте: l.didikova@csm72.ru, номеру: 7(3452)592-903.

Событие состоится при поддержке правительства Тюменской области и Ассоциации "Нефтегазовый Кластер".

Возрастное ограничение: 18+.

# Тюменский центр стандартизации и метрологии

﻿
